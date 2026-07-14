恒生指數反彈升127點　百度跌逾7%(更新)

中東局勢升溫，帶動國際油價飆升、美國債息上升，拖累美股隔晚受挫。恒指昨日升38點後，今日（14日）低開32點，報24,181點。恒指低開後，走勢向下，跌幅迅速擴大至311點，低見23,902點，失守兩萬四，其後跌勢收窄，並曾倒升最，之後大市再度轉跌，半日跌113點，報24,099點。午後大市開始收復失地，走勢由跌轉升，曾回升222點，高見24,436點，最終升127點，收報24,340點，成交3129.16億元。國指升37點，報8,103點；科指升3點，報4,679點。

科技股個別發展，騰訊（700）跌0.31%，報456.2元；美團（3690）升1.6%，報79.2元；京東（9618）升0.53%，報113.8元；阿里巴巴（9988）升0.09%，報110.8元；百度（9888）跌7.26%，報106元；小米（1810）升0.77%，報26.04元；快手（1024）升0.46%，報43.8元；網易（9999）跌2.51%，報201.8元。