調查：香港人工智能職位空缺按年增50%　企業須加快裝備未來人才

結果顯示，2025年香港各行業的AI職位比例均較2024年有所上升。其中，科技、媒體及通訊行業繼續在AI職位空缺方面領先，反映業界持續推進數碼轉型；而專業服務行業則錄得最顯著增長，AI職位佔比於2025年上升2.1個百分點。

羅兵咸永道今日發布《2026年全球人工智能就業晴雨表》香港報告，指出本港人工智能招聘市場於2025年明顯反彈。與2024年相比，2025年AI職位空缺按年增加50%，佔整體職位空缺的比例亦由3.6%升至4.7%。

人工智能發展迅速，羅兵咸永道會計師事務所發布香港報告，指出本港人工智能職位空缺按年增加50%，反映市場對AI相關人才及技能的需求已顯著回升。

羅兵咸永道人才和組織諮詢服務主管合夥人程宇浩表示，AI職位需求回升，顯示香港企業正由試點和探索階段，逐步邁向更全面的落地應用。未來企業的競爭優勢，將取決於能否善用AI提升員工能力、加快創新步伐，以及釋放更大的商業價值。

香港AI職位市場的增長趨勢與全球趨勢一致。全球數據顯示，要求具備經AI提升的技能（如判斷力、創造力及領導能力）的職位，其增長速度較整體就業市場快8倍。這反映本港企業若要保持國際競爭力，必須提升員工運用AI的能力。另一方面，2021年至2025年間，AI參與度較高的職位，技能要求轉變明顯較快；AI參與度較低的職位則相對較慢。