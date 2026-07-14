蘋果告OpenAI撬人「過檔」兼竊機密　引馬斯克諷：偷走蘋果手機技術

OpenAI被蘋果起訴，引馬斯克嘲諷「偷走了蘋果的全部手機技術」。(資料圖片/路透社)

全球人工智能（AI）市場競爭白熱化，OpenAI與馬斯克（Elon Musk）旗下的xAI於上周相繼發布旗艦級AI模型GPT-5.6 Sol與Grok 4.5。不過，在上周六（11日）馬斯克與OpenAI行政總裁阿爾特曼（Sam Altman）在社交媒體上大打「口水戰」，互相質疑對方。

馬斯克率先發文，稱「他（阿爾特曼）把詐騙提升到一個全新的高度」。對此，阿爾特曼發文回覆馬斯克，調侃稱「老兄，你才是兜售『短期內建太空數據中心』概念的人」。

兩人的「口水戰」正值OpenAI面臨蘋果（Apple）起訴。蘋果指控OpenAI通過挖走多名蘋果員工，以盜取尚未發布的機密硬件設計、供應商數據及產品規格等商業機密，以協助其自主研發消費級硬件裝置。馬斯克亦藉此嘲諷阿爾特曼「先偷了一家開源AI慈善機構，接著又偷走了蘋果的全部手機技術」。馬斯克又表示，將於明年開始發射太空數據中心，並笑言「如果你（阿爾特曼）獲批准假釋，可以來參觀」。