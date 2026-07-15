韓股一個月挫25%斬倉逾四千億圜　高槓桿散戶人踩人

南韓股市在短短不到一個月的時間內，從歷史高點急速下滑，跌幅達25%，根據南韓金融投資協會統計數據，大量使用融資交易的散戶投資人因無力補足保證金，遭券商強制平倉，情況日趨惡化。

無力補足保證金

韓股於13日收盤重挫9%，跌至6,806.93點，相較於6月15日創下的歷史收盤新高9052.42點，跌幅近25%。隨着市場持續走弱，融資操作的散戶投資人陷入困境，大規模斷頭現象接連發生，進一步加劇市場賣壓。

根據《韓國經濟新聞》報道，韓國金融投資協會14日公布的統計數據顯示，截至10日止，因信用交易交割款不足而遭券商強制平倉的金額達4,258億韓圜（約22.4億港元）。