韓股一個月挫25%斬倉逾四千億圜　高槓桿散戶人踩人

南韓股市在短短不到一個月的時間內，從歷史高點急速下滑，跌幅達25%，根據南韓金融投資協會統計數據，大量使用融資交易的散戶投資人因無力補足保證金，遭券商強制平倉，情況日趨惡化。
無力補足保證金
韓股於13日收盤重挫9%，跌至6,806.93點，相較於6月15日創下的歷史收盤新高9052.42點，跌幅近25%。隨着市場持續走弱，融資操作的散戶投資人陷入困境，大規模斷頭現象接連發生，進一步加劇市場賣壓。
根據《韓國經濟新聞》報道，韓國金融投資協會14日公布的統計數據顯示，截至10日止，因信用交易交割款不足而遭券商強制平倉的金額達4,258億韓圜（約22.4億港元）。
形成惡性循環
其中，9日單日遭強制賣出的股票金額達1,422億韓圜（約7.48億港元），創下近期新高。隔日市場仍有價值816億韓圜（約4.29億港元）的股票遭券商以低於市價出售，使投資人損失進一步擴大。
強制平倉率的飆升反映出散戶資金困境的嚴重程度。9日強制平倉率達10.2％，為6月9日以來最高水平，顯示投資人未能及時補足資金缺口的比例大幅上升。這些被迫以低價拋售的股票，也進一步增加市場拋售壓力，形成惡性循環。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章