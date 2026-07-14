會財局今發表查察報告 行政總裁賴翠碧: 查察猶如體檢報告 應根據報告改善不足之處

會計及財務匯報局(會財局)今天發布截至 2026 年 3 月 31 日止的《年度查察報告》及首份《年度執法報告》。 過去一年，會財局對 39 間會計師事務所進行了定期查察，重點審視其質素管理制度及所選取的90個已完成審計項目，當中包括25間公眾利益實體核數師完成的58個上市實體審計項目。此外，會財局亦對另外 27 間事務所進行了查察，以評估其對遵守香港會計師公會發布《專業會計師打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》的合規情況。 五大監管領域 行政總裁 : 審計成本不應被任意壓縮

會財局在會上表示，希望各事務所迅速採取措施，解決五個高度關注的領域，包括人力資源管理，確保審計團隊人手充足，並由具備必要技能及相關行業經驗的成員組成；審計收費與市場競爭，審計收費必須與高質素審計所需資源相稱；專業懷疑態度，事務所領導層必須堅守以審計質素為先的文化，使核數師能夠秉持高度的專業懷疑態度；集團審計監督，對於跨境審計項目，必須對組成部分核數師執行嚴格指導、監督及覆核；資訊科技管治及新興科技應用，提升核數師識別及應對日益複雜的資訊科技環境及網絡安全風險的能力。

會財局行政總裁賴翠碧表示，審計不應被視為一項可以任意壓縮的成本。審計專業肩負的公眾利益，絕不能被短期商業壓力所削弱。敦促事務所及董事會摒棄以成本主導的思維，應以質素為先。

考慮提高新股 IPO 查察比例 於今年2月會財局及證監會先後發布就首次公開招股審計項目增長的情况發出公開信，呼籲公眾利益實體核數師堅守審計質素及專業誠信。會財局行政總裁賴翠碧表示，這份公開信是面向行業整體提出的質量要求，並非針對某一家事務所或單一IPO項目，主要出發點在於近兩年IPO數量加上本地2700多家上市公司的龐大審計基數，擔憂審計質素能否維持高水平。她續指，查察團隊在日常工作中持續跟進事務所的實際執行情況，而在公開信發出後截至今年3月底期間，沒有發現新股審計存在大規模或嚴重的問題。

本年共完成 81 宗調查 22 宗紀律處分個案 於本報告年度，會財局共完成 81 宗調查及查訊個案，以及 22 宗紀律處分個案。所施加的紀律處分包括公開譴責及合共超過港幣 1,170 萬元的罰款，並在適當個案下暫時吊銷受規管者的註冊及取消執業證書。其中，本報告年度內公布的 17 宗紀律處分個案涉及公眾利益實體核數師或上市實體審計項目相關的失當行為，佔所施加罰款總額中約港幣 1,000 萬元。

首份執法報告曝光出爐 六大問題急需正視 會財局於過去一年識別出多項重點執法主題，並總結出以下六大問題。質素管理及監控制度存在缺失；重大審計缺失及不恰當的審計意見；系統性逾期歸檔及不當倒簽審計工作底稿；違反註冊規定；違反核數師獨立性的規定；違反專業會計師打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引。 會財局查察部主管劉建汝補充道，會財局對IPO項目的查察監督，必須是 IPO 項目完成審計並上市才進行，對於尚在審批流程中的IPO，主要監管職責在港交所與證監會，2026至27年度會提升 IPO 項目的查察比例。