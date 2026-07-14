中信銀行降低恒指目標至28000點 美國2026年減息周期或已完結

中信銀行(國際)首席經濟師丁孟先生表示，美國聯邦儲備局主席沃什的貨幣政策立場比之前估計的更爲鷹派，美國明年加息的機率增加，通脹風險上升，相信2026年減息周期已完結，美聯儲2027年可能加息一至兩次，並可能開始進一步縮減其資產負債表。

中信銀行(國際)有限公司（「信銀國際」）於今日舉行2026年第三季度經濟及投資展望發佈會，指出宏觀經濟仍以中東局勢為關注焦點，長線投資方面則繼續以AI主題為核心，市場同時觀望美國加息預期升溫將如何影響未來宏觀經濟及投資市場走向。

香港方面，估計2026年本地生產總值（GDP）增幅預計約3.5%。最優惠利率在2026年難以進一步下降，港元拆息2027年將根據美元加息情況調升，住宅價格2026年下半年將有5%左右的回調，預計全年樓價升幅5%左右。

中國方面，預計2026年下半年中國人民銀行將降息降準各一次，以支持經濟增長。一綫城市房地產復蘇勢頭將延續，有助恢復整體市場信心。

中信銀行(國際)個人及商務銀行業務投資主管張浩恩先生認為， AI長線主題依是市場核心，但前期漲幅顯著的AI和半導體相關股份出現高位回撤，部分資金流向價值型股份及輪動至相對落後但具備利好催化劑的板塊，包括金融和健康護理等。展望第3季，投資者應重點關注企業資本開支的可持續性、通脹黏性與利率前瞻等方面的核心風險，可適度增配防禦性、高股息或具備主題的價值板塊，避免過度集中於單一AI概念股，以有效降低投資組合的整體波動率。

美股個別半導體及硬件設備股份前期升勢過急、估值過高，配置上可降低相關比重。金融、健康護理及公用事業等板塊具備強勁自由現金流、低槓桿比例、高防禦性，且在通脹環境中擁有定價能力。

亞太股市可分散至整體區域及板塊，在維持科技為核心配置的同時，適度分散於投資集中度較低、但具備估值優勢的板塊。

港股在估值層面已具備反彈基礎，惟後續走勢仍取決於中國內地宏觀政策的出台力度以及外資流向的逆轉訊號。可部署具備高股息、充裕自由現金流的價值型股份作防禦。