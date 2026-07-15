新股市道旺審計需求增 會財局：增IPO抽查比例

香港新股市場暢旺，連帶IPO相關的審計工作需求急增。2月份會計及財務匯報局(會財局)與證監會發布公開信，針對IPO活動快速增長，表達了對審計質素的強烈關注。會財局行政總裁賴翠碧昨表示，自公開信發出後至3月底的兩個月，沒有發現新股審計存在大規模或嚴重的問題，但她續指會考慮提高IPO查察比例。

賴翠碧表示，該局發布這份公開信時，是面向全行業整體提出的質量要求，並非針對某一家事務所或某一隻IPO項目，主要出發點在於近兩年IPO數量加上本地2,700多家上市公司的龐大審計基數，擔憂審計質素能否維持在高水平。她續指，查察團隊在日常工作中持續跟進事務所的實際執行情況，由公開信2月發出至3月底，期間沒有發現新股審計存在大規模或嚴重的問題。