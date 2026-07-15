新股市道旺審計需求增 會財局：增IPO抽查比例

香港新股市場暢旺，連帶IPO相關的審計工作需求急增。2月份會計及財務匯報局(會財局)與證監會發布公開信，針對IPO活動快速增長，表達了對審計質素的強烈關注。會財局行政總裁賴翠碧昨表示，自公開信發出後至3月底的兩個月，沒有發現新股審計存在大規模或嚴重的問題，但她續指會考慮提高IPO查察比例。
賴翠碧表示，該局發布這份公開信時，是面向全行業整體提出的質量要求，並非針對某一家事務所或某一隻IPO項目，主要出發點在於近兩年IPO數量加上本地2,700多家上市公司的龐大審計基數，擔憂審計質素能否維持在高水平。她續指，查察團隊在日常工作中持續跟進事務所的實際執行情況，由公開信2月發出至3月底，期間沒有發現新股審計存在大規模或嚴重的問題。
此外，會財局查察部主管劉建汝表示，該局對IPO項目的查察監督，必須是IPO項目完成審計並上市才進行，對於尚在審批流程中的IPO，主要監管職責在港交所與證監會，未來該局會提升2026至27年度會提升IPO項目的查察比例。 會財局昨日同時發布，截至3月底止的《年度查察報告》及首份《年度執法報告》。該局共完成81宗調查及查訊個案以及22宗紀律處分個案，以達致及時、相稱及有效的執法成果。同時，該局所施加的紀律處分包括公開譴責、合共超過1,170萬元的罰款，並在適當個案下暫時吊銷受規管者的註冊及取消執業證書。其中，有17宗紀律處分個案涉及公眾利益實體核數師或上市實體審計項目相關的失當行為，佔所施加罰款總額中的相當大部分，即約1,000萬元。
賴翠碧認為，審計不應被視為一項可以任意壓縮的成本。審計專業肩負的公眾利益，絕不能被短期商業壓力所削弱，並且應以質素行先。