超市大戰｜HKTVmall將結束月費會員計劃「HKTVplus」　解釋每周85折可選購更多產品

有商戶在社交平台發文指，接獲HKTVmall發出的重要公告，指因應平台營運策略優化，將分階段終止HKTVplus會員計劃及相關產品推廣，並提到非HKTVplus會員的HKTVmall網頁及手機版已逐漸移除產品上的「Plus」標籤及分類搜尋，並不再提供「Plus」篩選功能。

多間超市展開減價戰，不過HKTVmall將於10月28日取消付費會員計劃「HKTVplus」。公司解釋隨着推出鬥減價促銷，每星期85折涵蓋多達80萬款產品，另有電子電器、保健、美妝等主題推廣，客戶可用更優惠價錢選購更多產品。

85折更有助商戶拓展業務

HKTVmall回覆《am730》查詢，指現時HKTVplus主要為付費會員，以優惠價錢購買特定產品。隨着HKTVmall推出鬥減價促銷，每星期有85折優惠，客戶可以更優惠價錢選購更多產品選擇。而上述鬥減價85折優惠的大部分成本均由HKTVmall承擔，相信對於商戶來說，比HKTVplus更有助拓展業務。

HKTVmall於2024年9月推出月費會員計劃HKTVplus，每期會員費99元，為期3個月。可享多款熱門產品（包括食品、飲品及個人護理用品）的深度折扣價格。HKTVplus會員計劃將於今年10月28日正式終止，現有HKTVplus會員可繼續享用會員優惠直至有效期屆滿。