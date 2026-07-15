Meta遭26員工入稟控告用AI裁員　稱針對殘疾及病假員工

26名員工在周一（13日）向美國加州奧克蘭法院入稟。據CNBC引述入稟文件指，Meta今年稍早裁員時，是透過AI系統來決定裁員名單，員工在受法律保障的休假期間無法累積相關數據。由於Meta未有就休假時間調整相關AI衡量標準，在病假、產假或因殘疾等原因令工作產出減少，最終被記錄為工作表現欠佳，導致休假或殘疾的員工，在裁員評估中受到不利影響。

Meta遭26名員工入稟法院，指控公司在大規模裁員中使用人工智能（AI）軟件分析員工表現，針對殘疾人士或因病休假的員工。Meta發言人否認指控，稱相關說法「毫無根據，且並非基於事實」。

根據訴狀，Meta被指使用多套內部AI系統，為員工表現評分及排名，並用於裁員名單。相關系統包括內部AI聊天機械人「Metamate」、由員工訓練並追蹤通訊及文件程式的「第二大腦（second brain）」，以及透過分析鍵盤輸入、螢幕內容、電郵及瀏覽器紀錄得出的生產力評分。訴狀提及，Meta並非透過管理層的判斷來編製裁員名單。

26名原告於5月獲通知，將由7月22日起被裁，他們正尋求法院作出初步裁決，以在相關仲裁索賠處理期間，阻止Meta裁員。Meta在今年4月宣布裁減約10%全球員工，涉及約8,000個職位，並於5月20日起陸續向受影響員工發出通知；亦安排約7,000名員工轉往AI相關項目。