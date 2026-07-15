另類商品投資？暴龍化石近4億天價成交　創下最貴恐龍化石紀錄

蘇富比（Sotheby's）在美國紐約舉行的一場拍賣會，一具名為「Gus」的巨型暴龍化石，經過一輪競投後，最終以5,010萬美元（約3.9億港元）的天價成交，打破拍賣史上最昂貴恐龍化石的紀錄。
該化石原本預計成交價會高達3,000萬美元（約2.3億港元），是近年市場關注的化石之一。該化石於2021年在美國南達科他州一處私人牧場被發現，該牧場已故主人Gary Gus Licking多年來在自家牧場發現恐龍牙齒及骨頭碎片，推斷地底藏有化石，後經團隊挖掘出土，並命名為「Gus」以作紀念牧場主人。
化石完整度高達61%
「Gus」全長約11.5米、高約4米，共有183塊化石骨骼元素，按骨骼數量計算，完整度高達61%。化石本身保存了罕見的骨骼部件，如叉骨、完整骨盆及雙腿骨，還保留了多處傷痕，包括幾處咬痕和痊癒的骨折痕跡。
在「Gus」之前，恐龍拍賣紀錄由劍龍化石「Apex」保持。這具劍龍標本由對沖基金城堡投資（Citadel）創辦人兼行政總裁格里芬（Kenneth Griffin），於2024年以4,400萬美元投得，但其成交價是估值11倍。「Apex」目前被外借到紐約的美國自然歷史博物館展出。
學者憂慮化石成富裕人士收藏品
以往重要的化石發現通常由博物館收購收藏，如1997年蘇富比拍賣的暴龍化石「Sue」，最終由芝加哥菲爾德自然歷史博物館以836萬美元購入。不過，隨著化石拍賣價格飆升，科學界及博物館對此深表憂慮。伯明翰大學脊椎動物古生物學家Richard Butler向英國衛報表示，非常擔憂拍賣行將恐龍化石當成藝術品拍賣，成為富裕人士收藏品，令價格被推高，導致博物館難以取得化石進行研究。