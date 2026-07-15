另類商品投資？暴龍化石近4億天價成交　創下最貴恐龍化石紀錄

一具名為「Gus」的巨型暴龍化石，最終以3.9億港元的天價成交。(路透社)

蘇富比（Sotheby's）在美國紐約舉行的一場拍賣會，一具名為「Gus」的巨型暴龍化石，經過一輪競投後，最終以5,010萬美元（約3.9億港元）的天價成交，打破拍賣史上最昂貴恐龍化石的紀錄。

該化石原本預計成交價會高達3,000萬美元（約2.3億港元），是近年市場關注的化石之一。該化石於2021年在美國南達科他州一處私人牧場被發現，該牧場已故主人Gary Gus Licking多年來在自家牧場發現恐龍牙齒及骨頭碎片，推斷地底藏有化石，後經團隊挖掘出土，並命名為「Gus」以作紀念牧場主人。