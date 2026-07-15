金發局: 香港具備優勢 鞏固全球領先國際金融中心地位

香港金融發展局（金發局）於今日發表2025-26財政年度報告，闡述金發局於2025年4月1日至2026年3月31日期間，在推動香港金融服務業發展方面的關鍵舉措與成果。

金發局主席洪丕正表示，在瞬息萬變的環球格局下，投資者日益重視市場的穩定性、增長潛力及政策可預見性。香港是全球少數具備這些優勢的地區之一，於資本市場、財富管理、數字資產及人民幣國際化等領域發揮增長及分散風險的策略作用。

於2025-26年度，金發局參與及舉辦約190場本地及國際活動、會議及與海外交流，亦於年內進行九次外訪，涵蓋歐洲、北美、南美、中東、東盟及中國內地等重要市場，與當地的政策制定者、監管機構、機構投資者及金融業領袖展開交流。