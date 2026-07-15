金發局: 香港具備優勢 鞏固全球領先國際金融中心地位

香港金融發展局（金發局）於今日發表2025-26財政年度報告，闡述金發局於2025年4月1日至2026年3月31日期間，在推動香港金融服務業發展方面的關鍵舉措與成果。
金發局主席洪丕正表示，在瞬息萬變的環球格局下，投資者日益重視市場的穩定性、增長潛力及政策可預見性。香港是全球少數具備這些優勢的地區之一，於資本市場、財富管理、數字資產及人民幣國際化等領域發揮增長及分散風險的策略作用。
於2025-26年度，金發局參與及舉辦約190場本地及國際活動、會議及與海外交流，亦於年內進行九次外訪，涵蓋歐洲、北美、南美、中東、東盟及中國內地等重要市場，與當地的政策制定者、監管機構、機構投資者及金融業領袖展開交流。
在2025-26 年度，學院主辦及協辦超過 20場會議、研討會、專題工作坊及圓桌會議等，其中包括在其「Impact Link」計劃下舉辦的九場能力建設課程，協助逾770位家族核心成員、新生代資產繼承人及單一家族辦公室領導層提升專業能力。
金發局行政總監董一岳表示，會持續為合作夥伴及香港金融服務業創造實質價值。透過具前瞻性的政策研究、全球市場推廣以及人才發展工作，以鞏固香港作為全球領先國際金融中心的地位。
香港黃金中央清算及結算系統上周開始試行營運。金發局主席洪丕正形容是很大機遇，指中國是現時全球最大的大宗商品消費國，而亞洲目前未有強大的大宗商品交易中心。他續指，目前全球大宗商品以美元定價，關注日後會否出現多貨幣定價。
董一岳又透露，金發局下月將出訪中亞，亦計劃下月推出有關資本市場2.0的報告，涉及提升本港金融基礎、改善互聯互通機制等，第四季推出有關耐心資本的報告，明年將推出報告闡述新科技對本港經濟有何裨益及影響。
被問到於第39期《全球金融中心指數》報告中，香港的排名僅落後倫敦一分，有甚麼措施可以令香港超越倫敦，洪丕正回應指排名是投入努力後所得出的成果，但最重要的是他們的投入能如何令香港有更大的競爭力。