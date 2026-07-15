星展銀行下半年展望：中東戰爭持續影響 預料美聯儲不會減息

星展銀行於今日發布下半年展望。該行表示中東局勢緊張，衝突持續加劇導致能源價格長期高企，隨著庫存下降，石油供應的脆弱性亦日益明顯，同時，與國防工業政策相關的財政擴張正進一步加劇通脹上行的風險。 另一短期通脹動力來自人工智能投資熱潮，儘管 AI有望提升生產力，但短期而言，AI熱潮增加通脹壓力，相關基礎設施帶動軟件、電子零件以至電力需求等上升，隨著反內捲政策及因伊朗危機而上升的大宗商品原材料成本，價格壓力逐漸回穩。

上述發展促使各國央行採取更為鷹派的立場，包括美國聯儲局、歐洲央行及英倫銀行均陸續轉向較為鷹派或中性的政策取向。市場定價亦可見年底前再次加息的可能性。 股票債券大致維持中性看法 AI 進一步提振市場 該行對股票及債券維持大致中性的看法，受惠於穩健的消費，能源出口及投資遇期帶動，而AI相關資本開支進一步提振市場情緒，亞特蘭大聯邦銀行的GDPNow近期預測回升，通脹風險則偏向上行，企樂盈利方面，市場一致預期2026及2027年全球企業盈利將錄得強勁增長，從估值角度而言，債券相對股票更具吸引力。

股票市場受強勁升勢帶動，自3月尾以來的急劇反彈。儘管其他資產類別仍聚焦伊朗危機帶來的影響，惟股市實際上已提前反映危機解決及油價回歸正常的預期，是次升勢主要集中於 AI相關股份，動能型股票大幅超越低波動標的表現，令市場表現分散。預期投資者對 AI相關主題的熱情將持續。

該行建議採用「槓鈴策略」，在配置 AI相關投資之餘，同時布局受科技影響較小的行業，此外，油價長期高企對能源敏感型行業的利潤率構成壓力，投資者可考慮低能源密集度的產業。 美國的通脹數據可能會導致由美聯儲主席沃什領導的聯邦公開市場委員會在政策方向上出現分岐，強勁的美國經濟數據和居高不下的過脹壓力或促使美聯儲將聯邦基金利率保持在較高水準，甚至比預期更為鷹派，星展集團不再期2026年美聯儲會降息，並預期2027年利率維持不差。