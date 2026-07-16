恒生指數升327點　重上兩萬五　小米及泡泡瑪特升逾6%(更新)

美國大型科技股受追捧，加上美國通脹壓力較市場預期溫和，帶動美股造好。恒指昨日升340點、連升4日後，今日（16日）延續強勢，高開143點，報24,825點。恒指高開後，在科技股帶動下，大市升幅擴大，重上兩萬五關口，半日升476點，報25,157點。午後初段大市升勢強勁，升穿早市高位，最多升540點，高見25,221點，尾市升勢放緩，最終升327點，收報25,008點，成交3,228.92億元。國指升133點，報8,318點；科指升93點，報4,834點。

科技股帶動大市，騰訊（700）升2.11%，報484元；美團（3690）升4.56%，報87.2元；京東（9618）升0.95%，報116.8元；阿里巴巴（9988）升3.09%，報116.9元；百度（9888）升2.61%，報110.3元；小米（1810）升6.34%，報27.5元；快手（1024）升4.97%，報46.92元；網易（9999）升0.98%，報204.6元。