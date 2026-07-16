恒生指數半日升476點　重上兩萬五　小米及快手升逾6%(更新)

美國大型科技股受追捧，加上美國通脹壓力較市場預期溫和，帶動美股造好。恒指昨日升340點、連升4日後，今日（16日）延續強勢，高開143點，報24,825點。恒指高開後，在科技股帶動下，大市升幅擴大，重上兩萬五關口，曾升507點，高見25,188點，半日升476點，報25,157點，成交1,780.51億元。國指升185點，報8,369點；科指升145點，報4,886點。

科技股帶動大市，騰訊（700）升3.17%，報489元；美團（3690）升5.28%，報87.8元；京東（9618）升1.9%，報117.9元；阿里巴巴（9988）升4.76%，報118.8元；百度（9888）升3.91%，報111.7元；小米（1810）升6.27%，報27.48元；快手（1024）升6.26%，報47.5元；網易（9999）升2.67%，報208元。