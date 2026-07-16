MPF｜積金評級：第二季強積金料錄得逾120億淨流入

積金評級表示，美國股票吸引了第二季淨流入的78%以上，而強積金保守基金則錄得46%的淨流出，反映成員似乎正在轉向參與人工智能（AI）及科技浪潮。另外，預設投資策略基金繼續獲得良好支持，本季吸納超過40%的淨流入，過去數季亦延續強勁勢頭，持續獲成員追捧。

積金評級提及，雖然預設投資策略基金持續穩定地吸納可觀的強積金淨流入份額，但現實是部分成員仍持續進行強積金短線交易。在過去3個月，強積金貨幣市場基金錄得55.8億元的淨流出，而美國股票基金則合共吸納近95億元，反映成員試圖趕上AI及科技熱潮。積金評級重申，試圖捕捉市場時機的風險遠高於持續持有並維持分散投資，分散投資是穩健回報的關鍵。

積金評級：滙豐及永明成最大贏家

積金評級指，自積金易平台推出以來，強積金計劃供應商之間的競爭明顯加速，在今年第二季滙豐及永明成為資金流向的最大贏家，兩者所吸引的淨流入份額均顯著高於其整體市場佔有率；而宏利MPF北美股票基金則成為最受歡迎的成份基金，本季淨流入超過18.8億元，高居成份基金淨流入榜首。