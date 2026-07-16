「股神」巴菲特：投資Alphabet由自己主導　承認沒有更早投資是錯誤

巴菲特表示巴郡近期投資Alphabet是由他本人主導。(資料圖片/路透社)

即將迎來96歲生日的「股神」巴菲特（Warren Buffett）表示，巴郡（Berkshire Hathaway）近期對谷歌（Google）母公司Alphabet的投資是由他本人主導，而非接班人阿貝爾（Greg Abel）的決策。他提及經常與阿貝爾溝通，彼此認可對方的決定，但最終決策由阿貝爾作決定。

巴郡於2025年第三季首次披露持有Alphabet股份，此後持續增持，以及參與了Alphabet規模達100億美元的私募配售。巴菲特接受CNBC訪問時承認「犯了一個錯誤」（made a mistake），就是沒有更早投資Alphabet，認為錯過Alphabet崛起感到遺憾。

雖然Alphabet是巴郡持股比例較高的公司，但並非巴菲特在巴郡持倉中最喜歡的公司。他表示，「比起巴郡持有的至少另外4、5家企業，我沒那麼喜歡Alphabet。」（I would say that I don’t like it as well as at least four or five other businesses that we own.）