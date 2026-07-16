「股神」巴菲特：投資Alphabet由自己主導　承認沒有更早投資是錯誤

即將迎來96歲生日的「股神」巴菲特（Warren Buffett）表示，巴郡（Berkshire Hathaway）近期對谷歌（Google）母公司Alphabet的投資是由他本人主導，而非接班人阿貝爾（Greg Abel）的決策。他提及經常與阿貝爾溝通，彼此認可對方的決定，但最終決策由阿貝爾作決定。
巴郡於2025年第三季首次披露持有Alphabet股份，此後持續增持，以及參與了Alphabet規模達100億美元的私募配售。巴菲特接受CNBC訪問時承認「犯了一個錯誤」（made a mistake），就是沒有更早投資Alphabet，認為錯過Alphabet崛起感到遺憾。
雖然Alphabet是巴郡持股比例較高的公司，但並非巴菲特在巴郡持倉中最喜歡的公司。他表示，「比起巴郡持有的至少另外4、5家企業，我沒那麼喜歡Alphabet。」（I would say that I don’t like it as well as at least four or five other businesses that we own.）
庫克即將卸任 續看好蘋果前景
巴菲特認為，因為人工智能（AI）的競爭需要投入巨額資本，是Alphabet及其競爭對手面臨的關鍵問題。
巴菲特提及，即使在蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）即將卸任，最看好的股票之一是蘋果（Apple），亦是巴郡最大持股。他又指，現在更加了解蘋果，遠比多年前深入得多。
「股神」批現時市場鍾情賭博 需耐心和自律等待有價值的投資
巴菲特稱目前市場越來越多受投機交易驅動，而不是著眼於長期投資，強調「當每個人都喜歡賭博時，很難找到有價值的投資」。他直言目前很難找到有價值的投資，需要耐心和自律等待。
巴菲特在5月接受CNBC訪問已經批評現時股市充斥賭博氛圍，將市場比喻為「一座附設賭場的教堂」，當中傳統價值投資是「教堂」，而末日期權、預測市場等則為賭場，又提及目前教堂的受眾更多，但賭場的吸引力顯著增加，又直言短期投機盛行，投資者對帶有賭博性質的投資產品興趣強烈。