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財經
出版：2026-Jul-16 18:51
更新：2026-Jul-16 18:51

Uber公布十大失物排行榜　中環破紀錄單日遺失83部iPhone

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Uber公布「全港十大失物排行榜」。(資料圖片)

Uber公布「全港十大失物排行榜」。(資料圖片)

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Uber公布「全港十大失物排行榜」，從11,800宗案件，分析香港人最容易遺下隨身物品的時間、地點及物品種類，當中手機或相機類別，繼續蟬聯榜首，共錄得 2,219 宗。

除電子產品外　失物還包括演唱會門票及公司印章等

Uber提及，除常見電子產品外，2026年亦錄得不少令人「一頭霧水」的失物，包括長笛、單簧管、大提琴拉桿、小提琴、公司印章、生日卡、生日蛋糕、獎狀及獎牌，以及五月天演唱會門票等。

Uber補充，失物亦跟得上本港熱潮，包括網球拍、網球，以及電子寵物「他媽哥池」（Tamagotchi）被遺留在車廂之中。

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全港十大失物排行榜。 Uber提及，除常見電子產品外，2026年亦錄得不少令人「一頭霧水」的失物。

全港十大失物排行榜

  1. 手機／相機

  2. 袋、背囊／行李

  3. 銀包／手袋

  4. 耳機／藍牙喇叭

  5. 護照

  6. 衣物

  7. 鎖匙

  8. 手提電腦

  9. 首飾、手錶／化妝品

  10. 眼鏡

Uber表示，由油尖旺、中環及灣仔依次為失物次數地區首3位。 當中中環更錄得周六單日遺失83部iPhone，創下全港單日最高紀錄。

油尖旺為「大頭蝦之區」　中環破紀錄周六單日失83部iPhone

Uber表示，由油尖旺、中環及灣仔依次為失物次數地區首三位，自2020年以來繼續稱霸最健忘地區的三甲，而3區的最常見失物都同為電話或相機類別。當中中環更錄得周六單日遺失83部iPhone，創下全港單日最高紀錄。

Uber表示，從數據中可見映港人普偏患有「週末健忘症」。 Uber表示，下午6時為最多人失物時段。

下午6時為最多人失物時段　Uber：港人患「週末健忘症」

Uber表示，從數據中可見映港人普偏患有「週末健忘症」。Uber指，發現一周之中，港人最容易疏於防範的日子為周六、周五及周日，依次為一周中最多失物的日子，合共佔全周失物報告約43%。

Uber認為，周末市民聚會、消遣及家庭活動較為頻繁，心情放鬆之餘，對隨身物品的警覺性亦自然下降；相反大眾會在周一重啟「工作模式」，戒備心亦會隨之上升，失物的數量亦成為一周中最低。

Uber提及，下午6時、5時及4時，依次為最多失物的時段。Uber分析指出，下班時不少乘客同時攜帶公事包、飯袋等多件物品，加上工作一整天後精神疲倦，最容易大意遺留物品在車廂；而早上9時，為唯一在早上的失物高峰時段，反映一眾學生及打工仔在半睡半醒的狀態中，容易「漏低嘢」。

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