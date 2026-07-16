Uber公布十大失物排行榜　中環破紀錄單日遺失83部iPhone

Uber公布「全港十大失物排行榜」，從11,800宗案件，分析香港人最容易遺下隨身物品的時間、地點及物品種類，當中手機或相機類別，繼續蟬聯榜首，共錄得 2,219 宗。

除電子產品外 失物還包括演唱會門票及公司印章等

Uber提及，除常見電子產品外，2026年亦錄得不少令人「一頭霧水」的失物，包括長笛、單簧管、大提琴拉桿、小提琴、公司印章、生日卡、生日蛋糕、獎狀及獎牌，以及五月天演唱會門票等。

Uber補充，失物亦跟得上本港熱潮，包括網球拍、網球，以及電子寵物「他媽哥池」（Tamagotchi）被遺留在車廂之中。