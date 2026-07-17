去年投資收入增1.75倍 港投公司淨內部回報率14% 累投資逾200項目

由政府全資擁有的香港投資管理有限公司(港投公司)，昨日發布年報，其行政總裁陳家齊表示，去年投資收入總額逾64億元，較上一年度增長約1.75倍。截至去年年底，港投公司投資組合的淨內部回報率達14%。她又稱，港投公司圍繞國家戰略性新興產業布局，截至今年6月底，已累計投資超過200個項目。
港投公司過去投資領域，圍繞硬科技、生命科技和健康科技、新能源和綠色科技三大重點策略賽道。投資組合中已有10家被投企業在港上市，另有30多家被投企業已經或籌備於今年提交在港上市申請。截至去年年底，港投公司投資組合的淨內部回報率達14%；引資效應達1:8以上，即每1元的投資，已撬動超過8元的市場長期資本投資，包括海外的主權基金和養老基金等不同的國際市場機構。港投公司稱，這多元化的資本網絡，有助被投企業按各自發展需要和融資階段，對接市場長期資本、產業夥伴、應用場景及發展空間。
年報顯示，以地域來劃分，港股公司去年已投入項目的資本，內地、香港及其他地區分別佔47%、28%、25%；以主題來劃分，硬科技、生命科技及健康科技、新能源及綠色科技，則分別佔56%、22%、9%。至於港投公司620億元的起始資金已大致分配，政府將適時注資。
年報亦披露，港投公司正配合國家推進人民幣國際化的戰略部署，設立支持中國科技走向全球的離岸人民幣創投基金，並與北部都會區等核心戰略錨點深度對接，推動產業與空間規劃協同。
展望未來投資方向，港投公司將繼續積極拓展包括腦機接口、商業航天、數字與金融基建領域的策略布局，緊貼全球創新前沿。陳家齊續稱，港投公司由一個個投資項目，連成一條條產業鏈，進一步促進創新鏈、產業鏈、資金鏈、人才鏈深度融合，實現「一加一遠大於二」的經濟和社會價值。