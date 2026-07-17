去年投資收入增1.75倍 港投公司淨內部回報率14% 累投資逾200項目

由政府全資擁有的香港投資管理有限公司(港投公司)，昨日發布年報，其行政總裁陳家齊表示，去年投資收入總額逾64億元，較上一年度增長約1.75倍。截至去年年底，港投公司投資組合的淨內部回報率達14%。她又稱，港投公司圍繞國家戰略性新興產業布局，截至今年6月底，已累計投資超過200個項目。

港投公司過去投資領域，圍繞硬科技、生命科技和健康科技、新能源和綠色科技三大重點策略賽道。投資組合中已有10家被投企業在港上市，另有30多家被投企業已經或籌備於今年提交在港上市申請。截至去年年底，港投公司投資組合的淨內部回報率達14%；引資效應達1:8以上，即每1元的投資，已撬動超過8元的市場長期資本投資，包括海外的主權基金和養老基金等不同的國際市場機構。港投公司稱，這多元化的資本網絡，有助被投企業按各自發展需要和融資階段，對接市場長期資本、產業夥伴、應用場景及發展空間。