am智庫｜立法會議員李惟宏：香港金融底氣猶在 拓多元動能邁向「十大中心」

早前中證監聯同內地多個部門重拳出擊，全面加強對跨境開戶及私募基金違規活動的監管，如今市場恐慌情緒已逐步消退。金融服務界立法會議員李惟宏接受本報專訪時，強調國家政策旨在打擊違規，無意「完全封鎖」內地投資者，香港國際金融中心的核心競爭力依然穩固，未來必須積極「踩盡油門」，推動一級市場(IPO)以外的多元化發展。

金融服務界立法會議員李惟宏(左)指出，中證監加強跨境監管並非「封鎖市場」，合法合規的金融業務在香港依然受到熱烈歡迎，而業界已度過最恐慌的適應期。圖右為「am智庫」節目主持鄺卓毅。

李惟宏指出，政策本質是從國家金融安全層面出發，確保資金來源合法合規，嚴厲打擊利用偽造住址證明等虛假文件開戶的違法行為，坦言由於香港部分的監管指引是「即日生效」，業界在最初幾天的確出現不少焦慮與技術調整問題；惟經過一個月的沉澱與協調，透過與監管機構面對面溝通後，業界已基本適應新環境。他認為不同資本背景的公司，如中資、本地或外資券商，受到的影響程度各異，目前暫時亦未見到監管會牽連至保險或房地產等其他領域。

釋放多元金融動能

談及香港金融業的長遠藍圖，李惟宏將目光投向了國家「十五五」規劃及香港正籌備的第一個五年規劃。他形容金融服務本質上是一個平台，做好金融平台就能為各行各業注入動力。

「昨天的成功不代表今天成功，今天成功不代表明天成功」。雖然香港早前超越瑞士成為全球最大的跨境財富管理中心，但面對瞬息萬變的環球環境，香港必須保持危機感，「踩盡油門」開拓新市場。

他指出新股市場固然是香港金融業的核心基礎，但不能確保未來每年排第一，未來五年必須在鞏固IPO優勢的同時，全力提升二級市場的流通量，亦不能忽略固定收益產品、貨幣及期貨衍生品的戰略地位。此外，完善交易所與結算所的按金安排，完善在推動人民幣國際化的過程中，「雙幣櫃枱」的稅務配套，股票解決印花稅以港幣結算的問題等，都是釋放香港金融活力的關鍵。