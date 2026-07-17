恒生指數半日跌494點　滙控逆市升(更新)

美股晶片股捱沽，當中SK海力士美國預託證券（ADR）（美：SKHY）收市插水13.69%，報152.31美元，加上中東緊張局勢，油價仍處於高位，市場對聯儲局加息預期升溫，拖累美股隔晚下滑。恒指昨日升逾300點、連升5日後，今日（17日）高開13點，報25,022點。恒指稍微高開，大市走勢掉頭倒跌，跌勢不斷擴大，最多跌504點，低見24,504點，半日跌494點，報24,514點，成交1,757.51億元。國指跌201點，報8,116點；科指跌195點，報4,638點。
科技股受壓，騰訊（700）跌3.88%，報465.2元；美團（3690）跌6.08%，報81.9元；京東（9618）跌0.69%，報116元；阿里巴巴（9988）跌3.42%，報112.9元；百度（9888）跌3.35%，報106.6元；小米（1810）跌2.11%，報26.92元；快手（1024）跌5.8%，報44.2元；網易（9999）跌0.59%，報203.4元。
晶片股受壓，中芯國際（981）跌5.98%，報70.7元；華虹宏力（1347）跌7.18%，報146.1元。
滙控（005）逆市升0.26%，報157.3元。友邦（1299）跌1.38%，報75.05元。
泡泡瑪特（9992）跌2.56%，報163.8元。