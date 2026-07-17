恒生指數跌446點　中芯國際跌近一成(更新)

美股晶片股捱沽，當中SK海力士美國預託證券（ADR）（美：SKHY）收市插水13.69%，報152.31美元，加上中東緊張局勢，油價仍處於高位，市場對聯儲局加息預期升溫，拖累美股隔晚下滑。恒指昨日升逾300點、連升5日後，今日（17日）高開13點，報25,022點。恒指稍微高開，大市走勢掉頭倒跌，跌勢不斷擴大，曾跌逾500點，半日跌494點，報24,514點。大市午後初段走勢維持向下，跌穿早市低位，曾挫逾676點，低見24,332點，之後跌幅稍微收窄，最終跌446點，收報24,562點，成交3,473.25億元。國指跌181點，報8,136點；科指跌211點，報4,623點。
科技股受壓，騰訊（700）跌4.63%，報461.6元；美團（3690）跌4.07%，報83.65元；京東（9618）跌0.43%，報116.3元；阿里巴巴（9988）跌3.68%，報112.6元；百度（9888）跌3.45%，報106.5元；小米（1810）跌2.26%，報26.88元；快手（1024）跌7.76%，報43.28元；網易（9999）跌0.88%，報202.8元。
晶片股受壓，中芯國際（981）跌9.97%，報67.7元；華虹宏力（1347）跌11.88%，報138.7元。
滙控（005）無升跌，報156.9元。友邦（1299）跌0.72%，報75.55元。
泡泡瑪特（9992）跌2.68%，報163.6元。