恒生指數跌446點　中芯國際跌近一成(更新)

美股晶片股捱沽，當中SK海力士美國預託證券（ADR）（美：SKHY）收市插水13.69%，報152.31美元，加上中東緊張局勢，油價仍處於高位，市場對聯儲局加息預期升溫，拖累美股隔晚下滑。恒指昨日升逾300點、連升5日後，今日（17日）高開13點，報25,022點。恒指稍微高開，大市走勢掉頭倒跌，跌勢不斷擴大，曾跌逾500點，半日跌494點，報24,514點。大市午後初段走勢維持向下，跌穿早市低位，曾挫逾676點，低見24,332點，之後跌幅稍微收窄，最終跌446點，收報24,562點，成交3,473.25億元。國指跌181點，報8,136點；科指跌211點，報4,623點。