SpaceX｜火箭因故障取消試飛　股價「破發」盤後再急挫(有片)

市場憂慮全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索公司SpaceX，在禁售期結束後將形成龐大沽壓，股價連跌多天。市場原本指望其火箭「星艦」（Starship）在周四（16日）成功試飛提振股價，但在發射時，發射塔突然冒出濃煙，被迫中止試飛。周四股價下跌3.08%，收報131.11美元，跌穿招股價135美元，並在盤後交易時段再跌約3.08%，報127.07美元。

「星艦」原定在當地時間下午5時45分從德州升空，執行其第13次的飛行測試，為SpaceX上市後首次發射。不過，在發射時，發射塔突然冒出濃煙，「星艦」未能如期升空。馬斯克在社交媒體表示，火箭部分引擎未能成功點火，所以自動中止發射。他又指，有可能在下周初再次發射火箭，為了確保順利飛行，將更換兩台引擎。