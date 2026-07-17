Netflix揭今年300套作品使用AI　主要應用在後期製作

Netflix近日在第二季業績中透露，在今年已有約300套作品曾使用AI工具。(資料圖片)

Netflix表示，正運用這些AI工具，以更低成本、更快地提供更高品質的內容，今年就有約300部作品曾應用，當中像是《拳魂榮耀》（Glory）、《巴西1970：三冠傳奇》（Brasil 70: A Saga do Tri），以及《美國實驗：細說建國250年》（The American Experiment）等作品。Netflix指，上述3套作品皆以GenAI（生成式人工智能）打造難以實現的複雜場景，包括增加群眾數量、重現戰爭場面，以及大型全景鏡頭等。

Netflix近日在第二季業績中透露，在今年已有約300套作品在製作過程中，曾使用人工智能（AI）工具，主要集中在後期製作。

據外媒報道，Netflix聯席行政總裁Ted Sarandos在與投資者的電話會議中也指，《The American Experiment》紀錄片系列包含17分鐘的AI片段，製作速度是以前的兩倍，成本降低到原本的一半。

彭博早前報道，Netflix將斥資最高6億美元收購荷里活巨星賓艾佛力（Ben Affleck）創立的AI電影製作公司InterPositive，為Netflix有史以來規模最大的收購之一。

上季盈利按年升8.8%

Netflix上季盈利按年升近8.8%至34億美元，每股盈利0.8美元，略高過市場預期；收入按年升13.4%至125.6億美元，略低於預期。公司指，上季業績增長，部分受惠於近期提價、廣告業務擴張及訂戶增長。