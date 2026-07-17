FM財自 | 海力士再殺止蝕盤

過去一周，半導體與AI晶片板塊在美港兩地市場遭遇了罕見的「血洗場面」。其中，高頻寬記憶體(HBM)龍頭海力士(Hynix)更是成為風暴眼。周初剛經歷一波慘烈的殺槓桿，隨後韓國政府在周三緊急出手控制局面的措施，非但未能平息恐慌，反而引發美股(SKHY)及港股相關ETF(如南方兩倍做多海力士 07709、三星半導體 07747)集體重挫。 韓國假期血腥味更濃 雖然韓國本土股市今天假期休市，但境外的衍生工具與海外ETF市場卻「殺聲四起」。在缺乏本土買盤支撐的「真空期」下，市場恐慌情緒被無限放大。

散戶與機構投資者此時最擔心的，是下周一韓國股市復市後，政府或交易所進一步「加按金」的情況下，而海力士及三星等原本積聚極高槓桿的重型部位勢必面臨強平，引發連環止損效應。 筆者選擇在市場最恐慌的時刻，今天買入一些07709及07747，留一半注碼等下周一若破今天底再撈。這並非盲目冒險，而是基於「別人恐懼，我炒底」的逆向思維。 目前的境外市場很可能已經反應過度，出現跌過龍的現象，下周一早段，關鍵在於看韓國股市如何開局，能否V彈，如果(07709、07747及SKHY)早段再跌破今天底部，將可能是又一次的分注排價逢低炒底機會，07709及07747每筆買完反彈賺10元平倉，不必留戀，別算平均價，別看圖。

釐清交易盲點：「分注」絕對不是「溝貨」 在這裡，筆者必須為大家釐清一個在槓桿市場裡，決定生死的關鍵交易觀念：「分注」不等於「溝貨(向下攤平)」。 許多散戶在市場暴跌時越買越驚、越買越窮，就是因為分不清這兩者的差別： 溝貨(不甘心的盲目掙扎)。往往是交易一開始就做錯了、看錯方向，但因為不捨得、不甘心止蝕，在「毫無計劃」的情況下被動地不斷加倉、補按金。這種做法只會無限放大原本的風險敞口，一旦遇上單邊無底深淵，極易落得爆倉離場的下場。

分注(有紀律的逆向布局)。這是在你入市交易前就已經制定好的策略。我們將一筆原本預算好的總注碼，主動拆開成三至四個部分。 因為「終極底部」的最低點是不可預測的，沒有人能一注買在最低位。採用「分注布局」，能讓我們在逆勢建倉時，被動地取得極具優勢的成本價，反彈時逢賺10元平倉不猶豫，倉小不怕震。由於逆勢交易止蝕位難定，所以總注碼一定要小，當作平常炒港股的牛熊證注碼來交易便可。 下周一開盤，市場或許仍會「殺多半天」的恐慌，若懂得運用「分注逢低撈，逢彈分批走」的節奏，才能在血腥味最濃的戰場上，成功逆勢炒底。

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