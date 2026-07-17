南韓散戶槓桿重倉SK海力士卻爆倉　據報斬傷財經網紅(有片)

據《朝鮮日報》報道指，本周一（13日）韓國釜山南區一棟商業大樓內發生傷人案件。當地警方指，受害人為一位股票投資類網紅，擁有大量粉絲，早前曾多次推薦買入SK海力士，並預測股價會大幅上升。疑犯是其YouTube頻道的粉絲，據報早前完全依照網紅建議，傾盡積蓄重倉SK海力士並加大槓桿，惟其後SK海力士股價急跌，令其遭受巨額虧損並背負債務。

南韓股市近期暴跌，以南韓KOSPI指數周四（16日）收市價6,820點計算，已從高位累計下跌27.33%。據韓媒報道，一名20多歲青年因聽財經網紅推薦，借錢重倉半導體巨頭SK海力士（韓：000660），詎料股價暴跌導致嚴重虧損。該名「散戶」疑因爆倉蒙受損失，日前於釜山持刀刺傷該名網紅。

疑犯其後找出該網紅的辦公室，並上門行兇，造成對方面部及身體多處受傷。警方接報後，在附近旅館將疑犯拘捕，並以殺人未遂罪名緊急拘留。受害人送院後已脫離生命危險。

有韓國券商於周一（13日）發布SK海力士第二季業績預測報告。預測公司在今年第二季盈利預測為60.4萬韓元，較市場普遍預期低，引發恐慌性拋售。

另外，根據《韓國經濟新聞》報道，韓國金融投資協會在周二（14日）公布的統計數據顯示，截至本月10日止，遭券商強制平倉的金額達4,258億韓元（約22.4億港元）。