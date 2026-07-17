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財經
出版：2026-Jul-17 15:52
更新：2026-Jul-17 15:52

沽注一擲原型｜Michael Burry籲買入港股　稱屬好時機

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Michael Burry表示，現時為好時機買入港股。(資料圖片)

Michael Burry表示，現時為好時機買入港股。(資料圖片)

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電影《沽注一擲》主角原型、美國對沖基金經理Michael Burry社交媒體表示，現時為好時機買入港股，稱「現正是關注香港便宜股票的好時機」，又認為隨着韓股、日股和及安碩半導體 ETF（美：SOXX）的光芒逐漸褪去，港股應該會有良好表現。

Burry早前在網站Substack發文表示，已建新的淡倉，沽空英偉達（Nvidia）、特斯拉（Tesla）以及安碩半導體 ETF（美：SOXX），以及加碼增持京東（9618），又暗示可能增持美團（3690）及騰訊（700），又表示港股正承受抛售壓力，但沽壓來自技術性，而非基本面轉弱。

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彭博報道指，Michael Burry作出上述評論的時間，正值全球晶片股遭拋售之際，市場對AI公司的技術及高額支出能否帶來回報產生質疑。除了Burry之外，看摩根士丹利也建議投資者增持港股。

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