沽注一擲原型｜Michael Burry籲買入港股　稱屬好時機

電影《沽注一擲》主角原型、美國對沖基金經理Michael Burry社交媒體表示，現時為好時機買入港股，稱「現正是關注香港便宜股票的好時機」，又認為隨着韓股、日股和及安碩半導體 ETF（美：SOXX）的光芒逐漸褪去，港股應該會有良好表現。
Burry早前在網站Substack發文表示，已建新的淡倉，沽空英偉達（Nvidia）、特斯拉（Tesla）以及安碩半導體 ETF（美：SOXX），以及加碼增持京東（9618），又暗示可能增持美團（3690）及騰訊（700），又表示港股正承受抛售壓力，但沽壓來自技術性，而非基本面轉弱。
彭博報道指，Michael Burry作出上述評論的時間，正值全球晶片股遭拋售之際，市場對AI公司的技術及高額支出能否帶來回報產生質疑。除了Burry之外，看摩根士丹利也建議投資者增持港股。
It is a particularly good time to look to Hong Kong for cheap stocks that should do well as the shine comes off Korea, Japan & the Soxx. https://t.co/Y0SfVQZEtj pic.twitter.com/LQ028kTPtF— Cassandra Unchained (@michaeljburry) July 17, 2026