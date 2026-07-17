失業率維持3.7%符預期 失業人數減至13.9萬人

政府統計處發表的最新勞動人口統計數字，4月至6月經季節性調整的失業率為3.7%，與3月至5月的數字相同，符預期。就業不足率則由3月至5月的1.5%上升至4月至6月的1.6%。(資料圖片)

政府統計處發表的最新勞動人口統計數字，4月至6月經季節性調整的失業率為3.7%，與3月至5月的數字相同，符預期。就業不足率則由3月至5月的1.5%上升至4月至6月的1.6%。

總就業人數由3月至5月的3,639,300人，上升至4月至6月的3,646,100人，增加約6,800人。同期的總勞動人口亦由3,780,300人上升至3,785,800人，增加約5,500人。失業人數由3月至5月的141,100人下跌至4月至6月的139,700人，減少約1,400人。同期的就業不足人數則由56,800人上升至62,400人，增加約5,600人。

各行業失業率變動不一，下跌主要見於進出口貿易業、餐飲服務活動業，以及地產業；而上升則主要見於製造業，以及貨倉及運輸輔助活動業。就業不足率方面，上升主要見於貨倉及運輸輔助活動業、建造業，以及專業及商用服務業（不包括清潔及同類活動）。