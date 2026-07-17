失業率維持3.7%符預期 失業人數減至13.9萬人

政府統計處發表的最新勞動人口統計數字，4月至6月經季節性調整的失業率為3.7%，與3月至5月的數字相同，符預期。就業不足率則由3月至5月的1.5%上升至4月至6月的1.6%。
總就業人數由3月至5月的3,639,300人，上升至4月至6月的3,646,100人，增加約6,800人。同期的總勞動人口亦由3,780,300人上升至3,785,800人，增加約5,500人。失業人數由3月至5月的141,100人下跌至4月至6月的139,700人，減少約1,400人。同期的就業不足人數則由56,800人上升至62,400人，增加約5,600人。
各行業失業率變動不一，下跌主要見於進出口貿易業、餐飲服務活動業，以及地產業；而上升則主要見於製造業，以及貨倉及運輸輔助活動業。就業不足率方面，上升主要見於貨倉及運輸輔助活動業、建造業，以及專業及商用服務業（不包括清潔及同類活動）。
勞工及福利局局長孫玉菡表示，失業率維持在3.7%，與上一個三個月期間相同。與此同時，就業不足率微升0.1個百分點至1.6%。同期勞動人口和總就業人數輕微上升。展望未來本地經濟持續增長應繼續支持整體勞工市場，惟夏季期間應屆畢業生和離校人士投入勞工市場或會帶來一些影響。政府亦會密切留意外圍環境不確定因素對企業招聘意欲帶來的潛在影響。