爆旋陀螺｜全港掀搶購對戰熱　信和蔡碧林：帶動商場茶飲消費

爆旋陀螺熱潮席捲全港，商場和公園搖身變為對戰場地，不少人更通宵排隊買新陀螺。信和置業首席商務總監蔡碧林今日（17日）在電台節目中表示，爆旋陀螺熱成功帶動商場內的另類消費，直接刺激商場內茶飲店等生意。
蔡碧林在商台節目《在晴朗的一天出發》上表示，爆旋陀螺的熱潮成功帶動商場內另類消費，由於陀螺愛好者普遍年紀較輕，不少小朋友及青年會成群結隊地在商場聚集對戰，從而直接帶動商場內茶飲店生意，「帶動咗另類嘅一啲消費囉，因為可能茶飲啊方便。」
同時一些限量版陀螺推出更引發玩家通宵排隊，情況令人意想不到。蔡碧林說，集團旗下商場內有三間舖頭需要安排顧客排隊入貨，商場方面「都要做得好妥當」。
不過，有部分商場過去因大批市民排隊爭購上限量版陀螺而引發混亂，被問到會否擔心若處理不當或會演變成安全危機時，蔡碧林表示憑藉多年經驗，團隊能夠做到精準管理。
至於被問陀螺熱潮會否只是「短暫熱潮」，蔡碧林認為每一樣事物的熱潮必有其高低起伏，屬於正常現象。她強調，對商場營運者而言，核心的「藝術」在於能否準確捕捉潮流的脈搏，她舉例指，今年適逢一個IP的30周年紀念，集團亦有相應部署，「我哋個潮流捕捉係要好準確嘅，所以呢個就係我哋做商場嗰個藝術。」