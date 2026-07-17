爆旋陀螺｜全港掀搶購對戰熱　信和蔡碧林：帶動商場茶飲消費

爆旋陀螺熱潮席捲全港，商場和公園搖身變為對戰場地，不少人更通宵排隊買新陀螺。信和置業首席商務總監蔡碧林今日（17日）在電台節目中表示，爆旋陀螺熱成功帶動商場內的另類消費，直接刺激商場內茶飲店等生意。

蔡碧林在商台節目《在晴朗的一天出發》上表示，爆旋陀螺的熱潮成功帶動商場內另類消費，由於陀螺愛好者普遍年紀較輕，不少小朋友及青年會成群結隊地在商場聚集對戰，從而直接帶動商場內茶飲店生意，「帶動咗另類嘅一啲消費囉，因為可能茶飲啊方便。」