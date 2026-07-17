重新定義投資體驗！長橋集團推全球首個「AI原生」投資平台

融合四大核心產品 將機構級投資能力普及至大眾 金融科技飛速發展，雖然個人投資者入市的門檻已降到歷史低，但「能進場」並不等於「能獲利」。面對海量的市場資訊、眼花繚亂的技術圖表和複雜的篩選工具，普通投資者往往在碎片化的數據中艱難決策。針對這一行業痛點，領先金融科技公司長橋集團(Longbridge Group)於7月15日(周三) 在新加坡正式發佈全球首個「AI原生」投資平台，四項產品以對話取代傳統界面，旨在通過自然語言交互(LUI)，將過去僅屬於少數專業機構的投資能力普及給大眾投資者。

顛覆人機互動 傳統GUI將成歷史 回顧過去半個世紀的金融科技演進，投資界亦經歷了多次顛覆性的技術革命。從最早的電話委託、交易平台網絡化，再到如今人手一部的流動交易App，每一次變革都在大幅降低交易成本與門檻。然而，這也將繁複的資訊篩選和分析工作直接推給了缺乏專業背景的個人投資者。 長橋集團CEO及聯合創始人Nowa Zhu表示，過去每一次行業變革，都讓更多人可以進入市場；但能夠進場，不代表擁有機構級的投資能力。事實上，傳統的圖形用戶界面（GUI）需要用戶主動去適應並學習極其複雜的各類指標和功能。而他相信，AI能成為投資的新一代作業系統，讓平台去主動理解每一位投資者。

四大核心產品 構築全方位AI投資生態 今次發佈會的焦點，在於長橋集團所構建的四大互聯產品體系。這四項產品互相協同，徹底打通了從發掘機會、分析信號、制定策略、生成委託到交易後覆盤的整個投資旅程，形成一個真正閉環的「AI原生」生態： 1. Longbridge App (對話即投資)*： 在新加坡構思並研發的旗艦應用，將投資流程化繁為簡。用戶只需透過文字、語音或圖片與AI交流，就能了解及探討市場走向，AI更能直接生成委託單草稿，待用戶確認後即可執行。

2. Longbridge AI (主動型Agent)： 有別於傳統「有問才答」的被動聊天機器人，而是能主動追蹤市場變化、分析用戶投資組合並及時提出行動方案的AI投資助手，而且越用越了解用戶的個人投資紀律，協助投資者建立更一致、更具紀律的投資流程。 值得留意的是，Longbridge AI雖然具備主動發現機會、製定方案的能力，但所有交易均必須經投資者確認後方會執行，全面貫徹 Human-in-the-loop(人機協同)原則。 3. Longbridge Skill (無縫跨平台)： 將長橋超過125#項專業投資技能，包括即時市場數據、基本面分析、衍生工具分析及委託單草稿，直接接入主流AI平台（如ChatGPT、Claude、Gemini等），用戶不需切換或下載新的App，在日常使用的AI環境中即可調用機構級金融數據。

4. Longbridge Agent Platform (開放生態)： 建立開放的全球投資Agent生態圈。普通投資者可利用自然語言自主創建專屬投資智能體、分享個人策略，或訂閱市場上其他優秀分析師的投資模型。

Longbridge AI有別於傳統「有問才答」的被動聊天機器人，而是能主動追蹤市場變化、分析用戶投資組合並及時提出行動方案的AI投資助手。

堅守「人機協同」原則 杜絕AI黑箱操作 引入AI進行投資，公眾最關心的莫過於風險控制與決策安全。長橋集團在此次發佈中特別強調，整個AI原生平台始終貫徹人機協同的底線原則。不論Longbridge AI如何主動地發掘機會並自動生成投資方案，所有的委託單、交易指令及策略執行，都必須由投資者手動進行最後確認。 即是說，AI的角色是為用戶提供強大的機構級分析能力與決策支撐，而並非代替人類進行盲目的黑箱操作。 與此同時，長橋集團還宣佈計劃成立AI Lab，與業界共同探索 AI 在投資研究、風險管理及人機協作等範疇的最佳實踐，推動 AI 在金融領域的負責任發展。

在新加坡構思及打造 將陸續登陸其他市場 作為一家深耕亞洲、佈局全球的金融科技集團，長橋選擇將新加坡作為Longbridge AI的首發市場。長橋證券新加坡及東南亞區域CEO Gavin Chia指出，數十年來世界級金融產品大多誕生於紐約與倫敦，相信下一代世界級金融產品，可以誕生於亞洲，也服務全球，Longbridge AI是亞洲科技創新走向世界的重要里程碑。 據悉，Longbridge AI系列產品已率先於新加坡市場開放，並將陸續登陸美國及其他亞洲市場。有興趣人士可透過指定連結註冊，試用現已向香港用戶開放之功能。

即時體驗Longbridge AI Disclaimer *【重要聲明】 此次發佈會為長橋集團（Longbridge Group）舉辦。本次亮相的AI 產品為 Longbridge Group 長橋集團之創新產品，將於美國、新加坡及亞洲等市場陸續推出。 #已發佈之125+項 Skills 現整合為13個更全面的 Skills，方便用戶使用

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