多間美科技股發業績 市場關注財報數據表現 料影響港科網股走勢

近期美股晶片股持續走弱，費城半導體指數較6月高位挫逾兩成，上周五收市報11673.89點。隨著Google母公司Alphabet及半導體公司英特爾等企業分別於周三(22日)及周四(23日)美股盤後放榜，料吸引市場聚焦其AI變現能力，若財報顯示AI資本開支放緩或變現不如預期，可能會加劇早前亞洲AI概念股，例如韓股、港股相關科技板塊波動；反之，若業績強勁則有助於港股傳統科網股與硬體板塊的估值修復。港股方面，寧德時代(3750)將於周五公布業績。

新加坡研削對沖基金稅率

另外，外電引述消息報道指，新加坡金融管理局與投資機構正針對允許部分投資集團的稅率由17%降至10%展開討論，目標讓投資集團能將省下的稅金轉移給投資組合經理，以應對香港政府此前計劃對基金經理的業績獎金提供豁免徵稅，維持當地作為金融樞紐的吸引力。

傳月之暗面最快半年內來港上市

內地人工智能獨角獸「月之暗面」近期發布AI模型「Kimi K3」引起全球關注。內媒引述消息指，月之暗面已通知投資者調整公司架構，籌備赴港IPO，最快可能6個月內完成港股上市。此前，該企於今年3傳出有意來港上市，據報上月公司尋求以300億美元的估值籌集至多20億美元資金。而月之暗面於2023年3月成立，僅得逾3年歷史的AI新創公司。此外，另一間內地AI初創DeepSeek據報最快今日發布V4「滿血版」，新版性能直追OpenAI的GPT-5.6，並首度引入「峰谷計費」。