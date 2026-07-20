恒生指數升580點　重上兩萬五　快手升逾4%(更新)

美股上周五全線向下，多隻重鎊美股即將公布業績，包括Tesla、谷歌（Google）母公司Alphabet、英特爾（Intel）。恒指上周五跌446點、失守兩萬五點關口後，今日（20日）高開272點，報24,835點。大市高開後，升幅迅速擴大，曾升593點，高見25,155點，半日升510點，報25,072點。大市午後升勢回順，在25,000點水平上下浮動，尾市升幅再度擴大，升580點，收報25,143點，成交3,064.13億元。國指升245點，報8,381點；科指升128點，報4,752點。

科技股帶動大市，騰訊（700）升3.51%，報477.8元；美團（3690）升3.17%，報86.3元；京東（9618）升3.18%，報120元；阿里巴巴（9988）升3.73%，報116.8元；百度（9888）升2.54%，報109.2元；小米（1810）升3.2%，報27.74元；快手（1024）升4.58%，報45.26元；網易（9999）升4.04%，報211元。