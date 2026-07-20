SK崔泰源料半導體需求明年最少增五成　憂供求缺口恐進一步擴大

據韓媒報道，記憶體晶片巨頭SK海力士母公司SK集團會長崔泰源，日前在濟州論壇會上表示，明年的全球半導體需求將迎來爆發式增長，其中人工智能（AI）領域的需求預計較今年激增60%至100%，而整體半導體產品需求亦將增長最少50%至60%。
崔泰源：記憶體價格回落 不代表無法盈利
談及增加產能，崔泰源警告明年記憶體晶片市場的新增供應量「幾乎為零」，供求缺口恐進一步擴大，並形容現時全球存儲晶片的供求局面為近乎「一片混亂」。
對於市場擔憂增加產能會導致半導體提早完結「超級周期（Supercycle）」，崔泰源則持相反意見，強調現時晶片價格已處於非正常高位，若價格持續飆升，半導體行業必然遭到反噬。他表示，透過增加供應帶動價格回落，並不代表企業無法盈利，反而是保護並擴大市場規模的必要手段。
崔泰源預料AI產業除面對圖形處理器（GPU）、記憶體等短缺外，電力、材料與施工能力將成為下一階段AI產業面對主要瓶頸，電線與海底電纜已出現供不應求，工廠與數據中心建設規格又頻繁變動，進一步提高施工難度。
強調南韓半導體公司須增加產能
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近期施壓，要求南韓半導體公司擴大對美投資，崔泰源指美方一直有類似要求，並非新動向，又強調南韓半導體公司必須加快擴產、擴大規模，無論是在南韓本土還是美國，只要條件允許都應考慮建廠。
崔泰源提及，各國政府必須設法為國內企業獲取晶片，才能維持生產運轉，指當前壓力主要集中在企業層面，惟認為日後南韓亦可能會面臨來自其他國家的壓力。