伊朗局勢｜油價7月初至今升近三成　布油重上每桶90美元

油價方面，布蘭特期油在周一（20日）亞洲交易時段徘徊在每桶90美元水平，較早時每桶報90.34美元，升2.5%；紐約期油在周一亞洲交易時段，徘徊在每桶80美元之上，較早時每桶報83.65美元，升2.3%。

國際能源署（IEA）表示，成員國已釋放3月宣布的4億桶緊急儲備中約4分之3，僅餘幾星期的供應量。國際能源署署長比羅爾（Fatih Birol）日前警告，若經由霍爾木茲海峽的石油運輸，幾星期內無法恢復，全球能源安全將亮起紅燈。他提及目前石油供應安全仍是關鍵問題，一些國家採取的應對措施無法永遠持續；即使美國大幅增產石油，也遠不足以彌補霍爾木茲海峽受阻造成的影響。

瑞銀分析師指出，美伊持續交火，霍爾木茲海峽油氣輪過境數量驟降至僅1艘，7月日均約10艘，較2月約50艘水平相去甚遠。伊朗除外海灣地區的原油裝載量上周中驟降至每日100萬桶，遠低於之前1星期平均的320萬桶。分析認為，隨著美伊衝突再度升級，海峽流量正常化路徑已經中斷。