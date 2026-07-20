SpaceX｜火箭7.23再試飛　股價下跌逾5%

市場憂慮SpaceX在禁售期結束後將形成龐大沽壓，原本指望「星艦」成功試飛能夠提振股價，在當地時間7月16日進行其第13次的飛行測試，火箭卻因為引擎問題試飛失敗，這次「臨門撻Q」代價極高，令公司股價下跌逾5%。以當6月16日股價高位來計，SpaceX市值已經蒸發了近1萬億美元（約7.8萬億港元）

SpaceX於周日（19日）發表聲明，現在目標是在周四（23日）進行新一輪的試飛。不過，馬斯克最初在社交媒體上表示，指下一次星艦發射將於周五（24日）進行，引來市場一陣混亂。未幾，馬斯克似乎發現自己手誤，隨即在該帖文下回覆澄清是周四試飛。

「星艦」原定在當地時間下午5時45分從德州升空，為SpaceX上市後首次發射。不過在發射倒數的最後一秒，因引擎問題觸發自動煞停，「星艦」未能如期升空。馬斯克在社交媒體表示，火箭部分引擎未能成功點火，所以自動中止發射。他又指，有可能在下周初再次發射火箭，為了確保順利飛行，將更換兩台引擎。