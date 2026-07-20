渣打下調今年全球經濟增長預測　料美聯儲今明兩年利率不變

渣打銀行於今日舉行2026下半年宏觀經濟預測概覽發佈會，該行下調2026年全球經濟增長預測，由原本的3.4%下調至3%，主要反映由中東衝突所引起的不確定性、隨著霍爾木茲海峽重開，相關風險相信已經見頂，環球經濟因此可以維持穩健增長，但仍要關注地緣政治風險，另一方面，美國計劃針對多個貿易伙伴國開徵新關稅，可能威脅環球經濟增長。

該行預料美國今年本地生產總值(GDP)增長預測維持2.3%，下半年經濟增速將有所放緩。預計當地投資活動仍會由AI相關需求帶動，未來當地通脹走勢主要視乎能源價格走勢，按照目前經濟數據，預計聯儲局在今明兩年都會維持利率不變，但需關注11月舉行的中期選舉結果，走勢會左右日後政策走向。