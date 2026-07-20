渣打下調今年全球經濟增長預測　料美聯儲今明兩年利率不變

渣打銀行於今日舉行2026下半年宏觀經濟預測概覽發佈會，該行下調2026年全球經濟增長預測，由原本的3.4%下調至3%，主要反映由中東衝突所引起的不確定性、隨著霍爾木茲海峽重開，相關風險相信已經見頂，環球經濟因此可以維持穩健增長，但仍要關注地緣政治風險，另一方面，美國計劃針對多個貿易伙伴國開徵新關稅，可能威脅環球經濟增長。
該行預料美國今年本地生產總值(GDP)增長預測維持2.3%，下半年經濟增速將有所放緩。預計當地投資活動仍會由AI相關需求帶動，未來當地通脹走勢主要視乎能源價格走勢，按照目前經濟數據，預計聯儲局在今明兩年都會維持利率不變，但需關注11月舉行的中期選舉結果，走勢會左右日後政策走向。
預料內地GDP增長4.6% 境內投資消費成主要挑戰
至於中國方面，渣打預料2026年GDP增長預測維持在4.6%，在AI需求支持下，中國的出口活動仍然強勁，但境內投資活動及消費今年首季後明顯轉弱，或成為下半年經濟增長的主要挑戰。隨著中國持續開放在岸資本市場，人民幣國際化提速，相信當局會繼續開放合法渠道容許資本雙向流動，該行預計第三季末人民幣兌美元將處6.75至6.85。
香港經濟增長勢頭持續，預計2026年GDP增長4.3%，反映蓬勃的資本市場活動，内地旅客增長、人工智能「超級周期」帶動的貿易增長，在美國維持利率不變的預期下，預測1個月及3個月港元拆息(HIBOR)下半年分別處約2.8%及3%水平。