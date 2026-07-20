內地12大模型預測世界盃 整體命中率65.7% 僅一間成功預測西班牙奪冠

2026年美加墨世界盃已經結束，西班牙最終以1比0擊敗阿根廷，繼2010年後再次捧起大力神盃。賽前由聯想集團(992)發起的《世界盃預測人機大戰》統計結果亦出爐，結果顯示，12間國產AI模型的整體預測命中率達到65.7%，超過人類的58.9%。而在最早的冠軍預測中，僅天禧AI一家成功預測西班牙將最終奪冠。
活動由聯想集團旗下自研的「天禧AI超級智能體」召集，匯聚了DeepSeek、Kimi、文心一言、通義千問、階躍星辰、中移九天等11家國內主流AI大模型。
在小組賽階段，參與預測的AI模型的整體準確率約為35% ，其中百度文心以15場命中7場的成績暫列第一；聯想天禧、中移九天、騰訊混元、MiniMax均命中6場。在四強預測中，共有11家AI模型一致預測阿根廷、西班牙、法國、英格蘭晉級並全部命中。而在決賽預測中，有41.7%模型預測西班牙勝，33.3%預測阿根廷勝，25%預測平局，無任何模型精準命中1:0的最終比分。
值得一提的是，在伊朗2比2戰平紐西蘭、西班牙0比0平佛得角、比利時0比0對伊朗等場次中，所有AI模型均預測失誤，反映AI過份依賴紙面實力、歷史數據、機率模型等可量化數據，欠缺評估評估球員狀態、臨場應對等無形因素的能力。
另外，統計亦發現AI對比賽末段絕殺、紅牌10人應戰等臨場變數，同樣存在「視野盲區」，一旦遇上12碼大戰等隨機事件，AI的預測能力幾乎失效。