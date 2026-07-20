內地12大模型預測世界盃 整體命中率65.7% 僅一間成功預測西班牙奪冠

2026年美加墨世界盃已經結束，西班牙最終以1比0擊敗阿根廷，繼2010年後再次捧起大力神盃。賽前由聯想集團(992)發起的《世界盃預測人機大戰》統計結果亦出爐，結果顯示，12間國產AI模型的整體預測命中率達到65.7%，超過人類的58.9%。而在最早的冠軍預測中，僅天禧AI一家成功預測西班牙將最終奪冠。

活動由聯想集團旗下自研的「天禧AI超級智能體」召集，匯聚了DeepSeek、Kimi、文心一言、通義千問、階躍星辰、中移九天等11家國內主流AI大模型。