「環球局勢中的Sun投資機遇與部署」博覽論壇及客戶講座 投資專家助你做好部署 於變局中捕捉獲利機遇

美伊戰火未熄，停火談判破裂，推高國際原油價格令通脹加劇；加上俄烏局勢持續緊張，讓各地股市波動。為讓投資者可在波譎雲詭的環球局勢中覓得投資方向，部署更完善的投資組合，從而達到攻守兼備，穩健前行的目標，Sun Life永明於7月4日假香港麗思卡爾頓酒店舉行「環球局勢中的Sun投資機遇與部署」博覽論壇及客戶講座，請來多位著名財經評論員及基金公司代表分享真知灼見，以協助調整下半年的投資策略。 著名股評人及專家分享 助把握合適投資機遇

香港永明金融有限公司人壽及康健業務副行政總裁楊娟博士於現場致辭錄影中指出，近期港股、環球股票、債券和黃金市場都出現不同程度波動，反映投資環境充滿不確定性，因此專業、適時及多元化投資部署比以往任何時候都更重要。Sun Life永明特邀胡孟青、陳永陸、溫傑及林昶恆等多位財經專家、星級財經主持范巧茹女士及8大基金公司代表一同參與，帶來更全面及前瞻性的市場資訊及投資方案，分享對環球市場的形勢，投資機遇及資產部署的專業見解，以助大家把握合適的投資機遇。

香港永明金融有限公司人壽及康健業務副行政總裁楊娟博士

有挑戰有機遇 做好準備從容迎接未來 香港永明金融有限公司首席代理分銷業務戰略及發展總監田宇軒先生亦表示，全球經濟及市場不斷變化，為市場帶來很大挑戰。但有挑戰，就有機遇，望透過講座讓啟發大家藉多元的資產配置、長期穩健的財富管理策略，以實現財富的保障增值與傳承。透過各專業的投資界領袖分享，助大家於複雜多變的市場環境下，把握投資機會，從容規劃未來。

香港永明金融有限公司首席代理分銷業務戰略及發展總監田宇軒先生

緊握入市機遇 專業資產管理助長遠獲利 香港永明金融有限公司市場及產品策略傳訊拓展培訓部副總裁暨部門主管李耀文女士則表示，Sun Life永明已連續17年榮獲企業騎士所頒發的全球100大最可持續的公司，並於加拿大保險公司中排列首位，證明公司雄厚實力能帶給客人可持續未來。所以良好的保險公司以助客戶投資及傳承，對客戶而言非常重要。她並指根據彭博的數據，如客戶從2003年SARS疫情開始透過Sun Life永明進行投資理財，並一直持有至今，已可獲逾11倍增長。

香港永明金融有限公司市場及產品策略傳訊拓展培訓部副總裁暨部門主管李耀文女士

清晰目標定時管理 多元資產配置滿足不同需要 第一場投資論壇主題為「輕鬆退休資產配置攻略」，家庭理財教育學會會長林昶恆先生指，大家都想輕鬆退休享受人生，當規劃退休時，最重要是清楚自己的投資目標和風險承受水平，同時須明白要善用不同投資組合，助自己達成退休目標。他建議大家必須設定「收入目標」，同時確保現金流穩定，預設最大跌幅警戒線，以便及時止蝕及轉換投資組合。他並建議要定時檢視投資組合，預留最多1年生活費。以現市況計算，未來平均收益若有約5%，表現已相當不俗。在退休規劃方面，他建議要跨資產、跨地域及跨行業分散投資，以分散投資風險。於波動市況時宜採用不同方法，如定期再平衡、階梯式提款，或以年金產品等管理。他並指在規劃資產配置時可善用「100法規」，即以100減歲數，如30歲時，即70%投資可屬於較進取的類別，隨年紀增加，進取投資比例會遞減。他並建議當做好強積金管理後，下一步是要增加不同功具的資產配置，以配合人生不同階段的需要。

家庭理財教育學會會長林昶恆先生

牛市比熊市多 料港股年底重回 28,000 點水平 第二場投資論壇的主題為「聚焦香港亞洲及科技市場」，嘉賓之一股評家陳永陸表示，有信心下半年港股表現會反彈，因港股已跌至頗低水平，現階段正是入市時機。但他提醒股票市場有風險，上落幅度可以很大，升跌亦可以很快，投資者最重要看持貨能力是否夠強，以中長線為目標，就算市況不穩亦不會輕易被震倉。「股票市場牛市永遠比熊市多，投資者在跌市亦不用太擔心。」他並預期今年底，恒生指數會回升至約28,000點水平，其中不少市值偏弱的傳統股份有很大機會分拆，投資者可留意趁早入市，以等待股價回升。另外，他亦建議投資者如持有內險及內銀股，可以繼續持有長遠收息。

股評家陳永陸

AI 熱潮帶動 新科技股升勢持續 財經評論員溫傑指港股表現其實並不算差，多隻科技股都錄可觀升幅，但未能帶動指數向上。他認為AI熱潮持續，新科技股（如算力、晶片等）短期或有震盪，但科技股長遠仍然向好。投資者選股時不要單看股價，亦要注意企業盈利，只要盈利增長優於預期，股價便會增長。此外，債息對市場有很大影響，如出現AI熱潮退卻，盈利表現欠佳及債息有增長，投資者便要採取相對保守的策略。他並指下半年特別看俏科技股及亞洲區市場，建議於投資組合可包含此兩大類別。

財經評論員溫傑

分析環球市場局勢 建議平衡資產類別分散風險 論壇第三部分主題為「放眼環球市場」，嘉賓之一財經評論員胡孟青指，受中東及俄烏戰事等影響，中東重建需時，香港成為資金避難所。投資者可靈活部署，選擇月月派息產品如ETF等。投資者選擇基金亦可分散投資於不同市場和產品，捕捉不同機會。至於港股難以避免加息的影響，雖然大家都認為下半年港股會反彈，但大家還要留意美匯指數一直高據100以上，以及美國十年期債息維持4.4%水平，兩年期債息亦於4.1%以上，都反映市場開始炒減息，但美匯居高不下，投資者宜審慎。

加上美國聯邦基金利率由2022年3起雖連加11次息，但美股基本無跌，可見加息並非洪水猛獸，待市場反應平淡後，反是另一次入貨機會。加息會提高企業的資金成本，只能靠盈利和現金流抵銷及對沖。她並指市場不會高度集中，高度失衡，投資者更要分散風險，平衡投資資產類別。如趁金價下跌買黃金可能也是機會。她亦提到現在日圓疲弱，對日本經濟形成很大壓力。如果日本突然加息，便要留意套息交易一旦逆轉，可以形成很大殺傷力。恒生指數方面，由近期低位22,500水平反彈，要留意24,700的反彈阻力位，如可升穿25,200，升勢應會持續。金價方面，如能重回4,200元或以上，勢頭會更理想。

財經評論員胡孟青

8家基金公司設置攤位

瞄準高淨值及跨境財富管理機遇 邁向下個增長里程碑 隨著香港作為國際金融中心及家族辦公室樞紐地位持續提升，高淨值（HNW）及超高淨值（UHNW）客戶市場正成為保險及財富管理行業的重要增長動力。 楊娟博士表示，未來將繼續聚焦三大核心策略，包括深化人工智能(AI)及數碼科技應用、加強顧問專業能力建設，以及持續吸納優秀人才加盟，進一步提升客戶服務體驗及顧問專業價值。在科技驅動、人才升級及市場擴張三大動力共同作用下，Sun Life永明代理人渠道正穩步邁向高質量增長的新階段，並持續鞏固其作為香港領先保險及財富管理平台之一的重要地位。

Sun Life 永明代理人團隊 2026 上半年業績創新高 AI 驅動、人才升級、強勢招募三大引擎發力 代理人渠道全面提速 田宇軒表示，在市場競爭日趨激烈及客戶對財富管理服務需求持續提升的環境下，代理人渠道於2026年上半年交出亮麗成績表，多項核心業務指標錄得破紀錄增長，展現強大的市場競爭力及可持續發展潛力, 截至2026年6月底，Sun Life永明代理人渠道招募人數按年激增48%達925人1；團隊總人力突破4,000人大關2；年度化首年保費按年增長35%至11.58億港元3；多項指標均創歷年同期新高。在保險市場進入高質量增長階段之際，能夠同時實現人力擴張、產能提升及業績增長，反映Sun Life永明已成功建立一套具規模效應及可複製性的增長模式。

AI 數碼化戰略見成效 科技成為代理人生產力倍增器 面對AI浪潮席捲金融業，Sun Life永明近年積極推動數碼轉型，透過Advisor Workbench (AWB)、Advisor Buddy及AI Sales Coach等智能平台，全面提升理財顧問的工作效率、客戶分析能力及銷售效能。數據顯示，頻繁使用數碼工具的本地理財顧問，其平均首年佣金較非使用者高出299%4；MCI理財顧問提升227%4；新晉理財顧問則提升206%4。此外，目前已有96%4的理財顧問完成AWB登入及啟用，實現接近全渠道覆蓋。市場分析認為，AI已不再只是提升行政效率的工具，而是逐漸成為推動銷售增長、客戶經營及顧問專業發展的重要基礎設施。Sun Life永明在顧問數碼化轉型上的積極投入，正逐步轉化為實際業績成果。

培訓體系全面升級 打造未來財富管理專才 除科技投資外，Sun Life永明亦大幅改革培訓體系，以「能力建設帶動業務成果」為核心理念，從新人培訓、高淨值及超高淨值客戶市場培訓、專才發展，到領袖育成計劃，建立覆蓋整個職業生涯的學習生態圈。Sun Life永明近年持續強化顧問專業培訓，正為未來市場需求部署更高水平的人才儲備。 招募策略成效顯著 打造保險業最具吸引力的人才平台 招募方面，受惠於高淨值市場發展及、財富管理需求增長及連續兩年獲頒《Hong Kong Business High Flyers Award》「最佳保險公司 – 高淨值增值服務」與新城財經台「大灣區保險業大獎 – 傑出新晉培育企劃獎」， Sun Life永明今年上半年同樣表現突出，透過「銀行家招募平台」、「退休策劃專家計劃」及MCI招募升級策略，成功吸引大量來自銀行、金融服務及專業領域的人才加盟。數據顯示，MCI招募按年增長83%5，佔整體招募人數60%5；整體招募量按年增長48%5。同時，入職流程由過往平均59日縮短至44日，效率提升25%5，加快新人融入及產能轉化速度。

此外，參與招募生態圈活動6的招募經理，其平均招募成功率高達250%5；曾參與相關客戶講座7的理財顧問中，更有76%5於一個月內成功提交新生意，反映Sun Life永明透過客戶活動、品牌影響力及人才社群打造的招募模式已形成正向循環。



備註：有關數據資料由香港永明金融有限公司提供：

1「招募」截至2026年6月30日

2「人力」截至2026年7月1日

3「年度化首年保費」截至2026年6月30日

4 數據截至 2026年5月31日

5 數據截至 2026年6月30日

6 Retire Free Night 招募活動

7 HKMC 客戶講座

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(資料由客戶提供)