內地上半年發布逾600款新車　平均每日3款新車上市

今年內地汽車市場新車發佈節奏顯著加快。據內地汽車評測平台「懂車帝」統計，今年1至6月，在包括小改款、配置衍生，以及限量特供車等，國內上市新車數量已超過600款，平均每日至少有3款新車登場。相比之下，同期國內上市的新手機僅為157款。 乘聯分會：汽車逐漸轉型 中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會（以下簡稱乘聯分會）秘書長崔東樹回覆《每日經濟新聞》表示，新車生存週期逐步縮短，是屬於汽車產業發展過程中的正常現象，因為汽車正從傳統機械產品，逐漸轉型為電子消費品，以及核心技術迭代速度大幅加快，新車技術優勢的時間不斷收窄，車企唯有加快車型迭代才能維持競爭力。

「車海戰術」未奏效 銷量下降 不過，內地車廠的「車海戰術」並未帶動汽車市場。據內媒引述乘聯分會最新數據顯示，今年1至6月，全國乘用車市場累計零售銷量約870萬輛，按年下降20.2%。乘聯分會直言，「新車效應」對市場影響力大幅減弱。 據中國工業和信息化部數據顯示，今年1月至6月，累計汽車產銷分別完成約1,499萬輛和約1,502萬輛，按年分別下降4%和4.1%。在新能源汽車方面，今年上半年產銷分別完成約744萬輛和約745萬輛，按年分別增長6.7%和7.3%。

另外，上汽乘用車銷售公司總經理張亮接受《每日經濟新聞》訪問時表示，單計今年在北京車展就有181輛新車亮相，這麼多的新車讓消費者應接不暇。