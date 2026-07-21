國家隊出手掃貨 港股企穩兩萬五 升580點 中海油阿里領漲

港股昨日高開高走，最高曾見25,155點，一度最多曾漲593點，收報25,143點，升580點，昨日成交額逾3,064億元，北水淨流出約59億元。在國家隊出手增持央企股票之下，昨日煤炭、石油及科網股表現強勢，中煤能源(1898)升8.22%；國際油價回升，昨日「三桶油」造好，中海油(883)升5.19%，為最強勢藍籌；中石油(857)及中石化(386)則分別升4.17%及0.7%。惟電能實業(006)和中電(002)均跌逾1%，為跌幅最大的兩隻藍籌股。

受到國家隊出手增持央企股票，累計買入逾600億元人民幣，恒指昨強勢反彈，煤炭、石油及科網股帶動下，港股最高曾見25,155點，中海油(0883)更升逾5%，為昨日表現最好藍籌股。此外，外電引述消息指，港交所(388)正考慮延長交易時間，與大多數環球市場看齊，惟是否落實尚待收集市場意見及監管機構批准。

另外，內銀股昨日同樣受捧，建行(939)升4.34%、招行(3968)升3.57%、中行(3988)升3.54%。此外，科網股同樣為升市火車頭，阿里巴巴(9988)旗下阿里雲正式發布全新旗艦大模型「通義千問 3.8-Max」預覽版，據報性能可媲美頂級前沿AI模型，相關消息帶動阿里昨日升3.73%；騰訊(700)、快手(1024)及網易(9999)同樣造好，升幅由3.51%至4.5%。AI概念股方面，受到內地人工智能獨角獸「月之暗面」發布新一代旗艦模型Kimi K3後，其表現引發市場關注，智譜(2513)MINIMAX(0100)跌勢未止，分別跌19.56%及10.6%。

根據彭博引述消息指，港交所正考慮延長交易時間，其中的方案是將股票交易時間提早30分鐘，於上午9點開始，並取消從中午12點的一小時午休。港交所亦考慮增設一段介乎晚上8時至午夜12時收市後的交易時段。港交所昨回應指，正研究包括延長交易時段在內的多項提升市場便利性的措施。