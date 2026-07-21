恒生指數反覆升7點　聯想升6%　中芯國際升近9%(更新)

美伊雙方繼續互相攻擊，美股上日走勢偏軟。恒指昨日升580點、重上兩萬五點關口後，今日（21日）輕微高開7點，報25,150點。恒指輕微高開後，大市走勢反覆，曾一度跌151點，低見24,991點後，大市喘定並逐步收復失地，半日升7點，報25,150點，成交1,575.8億元。國指跌14點，報8,367點；科指升86點，報4,838點。
科技股個別發展，騰訊（700）跌0.29%，報476.4元；美團（3690）跌0.52%，報85.85元；京東（9618）升1.33%，報121.6元；阿里巴巴（9988）升1.8%，報118.9元；百度（9888）跌1.74%，報107.3元；小米（1810）升0.43%，報27.86元；快手（1024）升0.49%，報45.48元；網易（9999）跌0.85%，報209.2元。
聯想（992）升6.16%，報22.74元。
晶片股造好，中芯國際（981）升8.82%，報75.9元；華虹宏力（1347）升17.15%，報167.4元。
滙控（005）低開1.08%，報156.1元。友邦（1299）升1.78%，報77.1元。
泡泡瑪特（9992）升1.71%，報161.2元。