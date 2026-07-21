恒生指數反覆跌10點　聯想及中芯國際升逾8% (更新)

美伊雙方繼續互相攻擊，美股上日走勢偏軟。恒指昨日升580點、重上兩萬五點關口後，今日（21日）輕微高開7點，報25,150點。恒指輕微高開後，大市走勢反覆，曾一度跌151點，低見24,991點後，大市喘定並逐步收復失地，半日升7點，報25,150點。大市午後初段走勢向下，曾跌至25,080點水平，之後大市開始好淡爭持，在25,100點附近上落，最終跌10點，收報25,132點，成交2,899.43元。國指跌12點，報8,369點；科指升62點，報4,814點。

科技股個別發展，騰訊（700）跌0.8%，報474元；美團（3690）跌1.28%，報85.2元；京東（9618）升0.92%，報121.1元；阿里巴巴（9988）升0.17%，報117元；百度（9888）跌1.83%，報107.2元；小米（1810）跌1.15%，報27.42元；快手（1024）跌0.35%，報45.1元；網易（9999）跌1.23%，報208.4元。