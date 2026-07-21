FM財自 | AI去槓桿潮結束了嗎？

近日市場熱議「去槓桿」，媒體與專家紛紛呼籲遠離槓桿產品，彷彿槓桿成了洪水猛獸。 眾人退場，筆者卻依然擁抱槓桿，不是固執，而是我行之多年的經驗。工具從來無罪，真正的關鍵不在於用不用槓桿，而在於你是否懂得駕馭它。 槓桿產品的本質，是專業交易員方便操作與風險控管的利器，絕不是給散戶新手拿來「長Hold不止蝕」的價值投資。 在個人操作上記錄，即便看好單一股票，我也極少直接融資買入，而是會透過期權(Options)、牛熊證或美股正反向槓桿ETF來布局。這些行之多年的工具，優勢在於，期權能鎖定最大風險，牛熊證自帶強制止蝕，槓桿ETF則能大幅提升資金效率。

市場永遠在恐懼與貪婪之間輪動 韓國事件後，市場「談槓色變」。其實一個不懂止蝕的新手，即使不碰槓桿、只買正股，在無情的跌浪中照樣會輸很大。因為他買的不是股票，而是「希望」；他持有的是「情緒」，而是投資。 反觀有紀律的老手，即便動用槓桿，也能透過注碼控制，把盈虧嚴格鎖定在可承受範圍內。 今天的股市早就不是溫和的投資場所，而是全球交易所共同打造的超大型競技場。各大交易所不斷推出更高槓桿的衍生產品，其實就是賭場的升級版。

每月都有大量新手衝進期權市場大注買Call、買Put，不懂勝率、時間衰減與波幅等，有些甚至短短幾星期就爆倉離場。槓桿本身沒有錯，錯的是把「交易工具」當成「博彩遊戲」。 市場永遠在恐懼與貪婪之間輪動，在「哪有交易不槓桿」的年代，懂得敬畏並駕馭它的人，才握有真正的勝算。 這兩天恐懼風口的焦點股份海力士及三星反彈，筆者上周偏偏在市場恐懼時炒底兩次，上星期五(7/17)是第二次。 Option Jack 本人並非香港證券及期貨事務監察委員會持牌人士，亦並非以持牌投資顧問身份發表本文。本人及本人之有聯繫者並無持有文中所述股。

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