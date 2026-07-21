阿里巴巴旗下平台未能阻止賣假貨　遭歐盟罰逾49億創新高

AliExpress因為未能有效遏制平台銷售非法、不安全及假冒產品，被歐盟罰款5.5億歐元。(資料圖片/路透社)

歐盟委員會副主席維克庫寧（Henna Virkkunen）表示，AliExpress銷售了不符合歐盟標準的產品，對消費者非常危險，亦對遵守規則的企業不公平。

歐盟執委會於去年6月指控AliExpress未遵守《數字服務法》中，關於評估和降低違規、不安全產品傳播風險的要求。執委會要求AliExpress在10月20日前提出整改措施，如果監管機構在12月認為整改措施不符合《數字服務法》的要求，該公司可能面臨進一步處罰。

阿里巴巴（9988）旗下跨境電商平台速賣通（AliExpress）因為未能有效遏制平台銷售非法、不安全及假冒產品，被歐盟罰款5.5億歐元（約49.3億港元），為《數字服務法》（Digital Services Act）實施以來最高罰款。

AliExpress在歐洲擁有1.93億用戶，公司表示將對罰款提出上訴，認為金額，還表示已與歐盟執委會合作，以滿足其不斷變化的期望。

自歐盟於2024年生效《數碼服務法例》以來，曾於上年12月對馬斯克旗下社交媒體X罰款1.2億歐元，亦在今年5月對中國電商平台Temu罰款2億歐元。