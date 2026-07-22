國家隊托市奏效 半導體AI硬件股領漲 創板漲逾7%

跟隨兩大國有資本運營平台中國國新與中國誠通入市腳步，多家央企及科技、製造業龍頭公司均表明會回購股份去支持股市。中國人壽(2628)、中國人保(1339)、中國平安(2318)、中國太保(2601)及新華保險(1336)等五大保險企業更罕見集體發聲，表達對中國經濟前景與資本市場長期投資價值的堅定信心。在全力挺市支持下，多隻ETF亦明顯拉升，科創50ETF華夏(588000)昨日升11.07%，成交額173.22億；滬深300ETF華泰柏瑞(510300)則升2.95%，成交額128.95億。

國家隊「撐市」消息刺激A股造好！昨日內地三大指數均以貼近全日最高位收市，當中半導體、AI硬件股成為升市動力。上證指數大漲1.8%，成功收復3,800點大關；深證成指飆升4.81%，重返14,000點之上，滬深兩市成交額增至約2.96萬億元人民幣。港股方面，近期處於弱勢的半導體股亦受惠Ａ股迎來強勁反彈。

港股方面，本港半導體股近期受到外圍因素拖累多日處於弱勢，不過昨日受惠A股半導體造好，加上傳出智譜(2513)建成完全採用國產晶片的大型數據中心，以支持集團的GLM大模型平台研發，消息刺激智譜昨日股價大漲近37%，收報1,219元，連帶其他半導體股同樣造好，MINIMAX(0100)升15.17%；天數智芯(9903)升12.13%。

此外，據悉港交所(0388)計劃容許初創企業以保密形式提交上市申請，有本地報章引述消息指，為加強新股市場競爭力，港交所推動新一輪上市制度改革，計劃全面推行保密遞交上市申請機制，涵蓋包括初創企業在內的全部新上市申請人。