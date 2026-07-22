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財經
出版：2026-Jul-22 10:24
更新：2026-Jul-22 10:24

恒生指數低開153點　聯想逆市高開近4%

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恒生指數低開153點，報24,978點。(資料圖片)

恒生指數低開153點，報24,978點。(資料圖片)

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受科技股帶動，帶動美股上日造好。恒指昨日走勢反覆跌10點後，今日（21日）繼續受壓，低開153點，報24,978點，失守兩萬五關口。國指低開73點，報8,287點；科指低開34點，報4,780點。

科技股普遍向下，騰訊（700）低開1.27%，報468元；美團（3690）低開2%，報83.5元；京東（9618）低開1.82%，報118.9元；阿里巴巴（9988）低開0.94%，報115.9元；百度（9888）低開0.75%，報106.4元；小米（1810）低開0.29%，報27.34元；快手（1024）低開1.11%，報44.6元；網易（9999）低開3.26%，報201.6元。

聯想（992）高開3.96%，報24.16元。

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晶片股方面，中芯國際（981）高開1.72%，報76.8元；華虹宏力（1347）高開0.77%，報169.8元。

人工智能（AI）股方面，智譜（2513）昨日反彈逾三成，今日再高開6.64%，報1,300元；稀宇科技（MiniMax）（100）高開1.17%，報225元。

滙控（005）高開0.83%，報157.8元。友邦（1299）低開0.71%，報76.4元。

泡泡瑪特（9992）低開0.12%，報163元。

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