恒生指數半日跌208點　聯想升逾6%　紫金系造好(更新)

受科技股帶動，帶動美股上日造好。恒指昨日走勢反覆跌10點後，今日（21日）繼續受壓，低開153點，報24,978點，失守兩萬五關口。恒指低開後，跌幅一度收窄至僅跌92點，高見25,040點，其後大市走勢反覆向下，跌幅曾擴大至295點，低見24,836點，半日跌208點，報24,923點，成交1,693.41億元。國指跌94點，報8,266點；科指跌101點，報4,713點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌5.74%，報446.8元；美團（3690）跌2.7%，報82.9元；京東（9618）跌2.31%，報118.3元；阿里巴巴（9988）跌2.05%，報114.6元；百度（9888）跌1.96%，報105.1元；小米（1810）跌2.7%，報26.68元；快手（1024）跌4.08%，報43.26元；網易（9999）跌6.24%，報195.4元。