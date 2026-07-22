恒生指數跌239點　騰訊跌7%　紫金系造好(更新)

受科技股帶動，帶動美股上日造好。恒指昨日走勢反覆跌10點後，今日（21日）繼續受壓，低開153點，報24,978點，失守兩萬五關口。恒指低開後，跌幅一度收窄至僅跌92點，高見25,040點，其後大市走勢反覆向下，半日跌208點，報24,923點。午市後大市走勢向下，跌幅曾擴大至330點，低見24,802點，跌穿早市低位，最終跌239點，收報24,892點，成交3,127.63億元。國指跌109點，報8,251點；科指跌146點，報4,668點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌7.05%，報440.6元；美團（3690）跌1.82%，報83.65元；京東（9618）跌2.06%，報118.6元；阿里巴巴（9988）跌2.91%，報113.6元；百度（9888）跌2.61%，報104.4元；小米（1810）跌2.7%，報26.68元；快手（1024）跌5.32%，報42.7元；網易（9999）跌7.39%，報193元。