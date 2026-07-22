Nike將終止中國線上經銷安排 　分銷商滔搏：短期構重大負面影響

滔搏今日（22日）發公告表示，在周二（21日）交易時段後，收到Nike的正式通知，目前在內地的Nike產品線上平台銷售將於2027年1月1日起全面終止。滔搏董事會預計，鑒於截至2026年2月28日止財政年度，來自Nike產品線上平台銷售的收入貢獻約佔總收入的22%，該終止將在短期內對業務造成重大負面影響。

全球最大體育用品公司Nike與內地分銷商滔搏（6110）宣布結束線上平台銷售合作關係，從明年1月1日起結束。受到有關消息拖累，滔搏股價低開14.66%，報1.63元，為1年新低。

滔搏表強調，儘管存在短期負面影響，將本著互惠互利的原則，在線下銷售安排致力與Nike保持緊密合作。

據CNBC報道，Nike在中國的市場份額持續遭競爭對手侵蝕下，公司希望通過限制產品的網上銷售方式，引導消費者前往官方銷售渠道購物。Nike產品將通過天貓、京東（9618）及抖音等內主要電商，以及Nike官網與App進行銷售。

Nike大中華區副總裁兼總經理Cathy Sparks表示，通過限制批發分銷商的網上銷售，公司希望改善中國消費者的體驗，並以原價銷售產品。從明年1月起，滔搏等零售商將停止在網上銷售Nike服裝和鞋類產品，轉而專注於實體門店銷售。