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財經
出版：2026-Jul-22 16:52
更新：2026-Jul-22 16:52

全球護照排名︱香港護照位列第14　新加坡蟬聯榜首

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在《2026亨利護照指數》中，香港護照以免簽174個目的地排名第14位。（政府新聞處）

在《2026亨利護照指數》中，香港護照以免簽174個目的地排名第14位。（政府新聞處）

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英國恒理環球顧問事務所（Henley & Partners）日前公布《2026亨利護照指數》20周年報告，當中新加坡護照以免簽前往192個目的地，蟬聯「全球最強護照」，而香港護照以免簽174個目的地排名第14位，為兩岸三地中表現最佳。

新加坡蟬聯榜首　阿富汗位居榜末

《亨利護照指數》顯示，排名前三位的國家大多位於亞洲。新加坡以192個免簽目的地位居榜首；日本、南韓與阿聯酋並列第二，均可免簽前往188個國家或地區；第三名則是瑞典，可免簽前往187個國家或地區。當中位居榜末的阿富汗僅有22個可免簽前往國家或地區，與新加坡相差高達170個。

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美國排名下滑　阿聯酋進步神速

當中阿聯酋是過去20年進步最明顯的國家，由2006年排第62名，一路攀升至全球第二。相較之下，美國護照地位明顯下滑，在2006年美國曾與丹麥、芬蘭並列全球第一，20年後美國雖可前往180個目的地，較當年的130個增加不少，排名卻跌至與冰島並列第10。

大中華區中香港表現最佳

在大中華區中，香港護照表現最佳，以174個免簽地排名全球第14位；澳門以143個免簽地排第31位；台灣護照則以134個免簽地排第34位；中國護照則可免簽前往83個目的地，在全球排名第60位。

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《亨利護照指數》是根據護照免簽目的地數量進行排名，包括199種不同護照和227個目的地的數據。

全球護照排名2026︱（am730製圖） 全球護照排名2026︱美國、冰島、立陶宛、列支敦士登（am730製圖） 全球護照排名2026︱新西蘭、馬來西亞、拉脆維亞、捷克（am730製圖） 全球護照排名2026︱加拿大、澳洲、英國、波蘭（am730製圖） 全球護照排名2026︱愛沙尼亞、克羅地亞、斯洛文尼亞、斯洛伐克（am730製圖） 全球護照排名2026︱匈牙利、瑞士、葡萄牙、馬爾他（am730製圖） 全球護照排名2026︱希臘、奧地利、西班牙、挪威（am730製圖） 全球護照排名2026︱荷蘭、盧森堡、意大利、愛爾蘭（am730製圖） 全球護照排名2026︱德國、法國、芬蘭、丹麥（am730製圖） 全球護照排名2026︱比利時、瑞典、阿聯酋、南韓（am730製圖） 全球護照排名2026︱日本、新加坡（am730製圖）

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