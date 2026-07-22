全球護照排名︱香港護照位列第14　新加坡蟬聯榜首

《亨利護照指數》顯示，排名前三位的國家大多位於亞洲。新加坡以192個免簽目的地位居榜首；日本、南韓與阿聯酋並列第二，均可免簽前往188個國家或地區；第三名則是瑞典，可免簽前往187個國家或地區。當中位居榜末的阿富汗僅有22個可免簽前往國家或地區，與新加坡相差高達170個。

美國排名下滑 阿聯酋進步神速

當中阿聯酋是過去20年進步最明顯的國家，由2006年排第62名，一路攀升至全球第二。相較之下，美國護照地位明顯下滑，在2006年美國曾與丹麥、芬蘭並列全球第一，20年後美國雖可前往180個目的地，較當年的130個增加不少，排名卻跌至與冰島並列第10。

大中華區中香港表現最佳

在大中華區中，香港護照表現最佳，以174個免簽地排名全球第14位；澳門以143個免簽地排第31位；台灣護照則以134個免簽地排第34位；中國護照則可免簽前往83個目的地，在全球排名第60位。