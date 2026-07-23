中際旭創望成集資王 騰訊網易領跌齊插7%

中際旭創招股價上限1,010元，每手50股一手入場費約51,009.3元。其中，引入多名基石投資者，包括淡馬錫(Temasek)、阿里巴巴、騰訊控股及周大福企業等，合共投資34.5億美元，折合約270億港元。中際旭創預期於下周四(30日)掛牌。

再有「巨無霸」新股即將在港上市。晶片設計公司英偉達(Nvidia)供應商之一、內地光通信模組龍頭中際旭創(3308)昨日起招股，集資最多550億元，有望成為本港近7年以來最大型新股。綜合昨日券商數據，中際旭創首日孖展逾158億元，以公開發售集資額逾55億元計，超額認購1.9倍，該股下周一(27日)截止認購。

以中際旭創的集資規模估算，打破了寧德時代(3750)去年創下約410億元紀錄，更有機會成為新一代港股「集資王」，是繼2019年阿里巴巴(9988)千億集資之後，香港市場近7年來規模最大的IPO巨無霸。

其他新股方面，有報道指國產AI大模型初創公司月之暗面，計劃8月啟動上市前最後一輪融資談判，目標投前估值500億美元(約3900億港元)。

港股方面，昨日受到科網股跌勢拖累，失守兩萬五關口，收報24,892點，挫239點；科網股成為跌市重災區，網易(9999)跌7.39%，收報193元；騰訊(700)受到市傳第二季的手機遊戲收入下跌的消息拖累，跌7.05%，收報440.6元；快手(1024)跌5.32%，收報42.7元。